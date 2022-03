Porto Alegre Unidades de saúde promovem ações pelo Mês da Mulher neste sábado em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 24 de março de 2022

Atividades incluem solicitação de mamografia e exames preventivos de câncer de colo de útero Foto: Divulgação SMS/PMPA Atividades incluem solicitação de mamografia e exames preventivos de câncer de colo de útero (Foto: Divulgação SMS/PMPA) Foto: Divulgação SMS/PMPA

Oito unidades de saúde de Porto Alegre estarão abertas neste sábado (26), com ações especiais voltadas às mulheres.

As atividades incluem exames preventivos de câncer de colo de útero (citopatológico), solicitação de mamografia, realização de testes rápidos para detectar infecções sexualmente transmissíveis como HIV, sífilis e hepatites B e C, técnicas de aromaterapia e biodança.

Também estarão disponíveis exames clínicos das mamas, solicitação de exame de sangue oculto nas fezes, vacinação, aferição de pressão arterial e atividades de educação em saúde na sala de espera.

As ações incluem acompanhamento de mulheres no Auxílio Brasil (antigo Bolsa Família), grupo de planejamento familiar, teste rápido de gravidez, conversas sobre prevenção a infecções sexualmente transmissíveis, sexualidade, menopausa e prazer feminino, direitos sexuais e reprodutivos.

Haverá avaliação para inserção de dispositivo intrauterino (DIU), consulta odontológica e roda de conversa para mulheres trans. As atividades serão disponibilizadas sob a forma de demanda agendada e livre demanda.

Atividades pelo Mês da Mulher – Confira as unidades de saúde abertas neste sábado:

US São Carlos, 9h às 17h

US Divisa, 10h às 17h

US Jardim Leopoldina, 8h às 14h

US São Pedro, 8h às 17h

US Morro da Cruz, 8h às 17h

US Pitoresca, 8h às 17h

US Safira Nova, 8h às 17h

US Ernesto Araújo, 8h às 17h

