Porto Alegre Unidades móveis de saúde atendem bairro Lageado e Ilha do Pavão nesta terça-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2024

O ônibus estaciona no Esporte Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9316), das 9h às 16h Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

Moradores do bairro Lageado, na região Extremo-Sul de Porto Alegre, serão atendidos pela equipe da unidade móvel de saúde nesta terça-feira (12). O ônibus estaciona no Esporte Clube Lageado (avenida Edgar Pires de Castro, 9316), das 9h às 16h. Outra unidade estará no bairro Arquipélago (rua A, 45, Ilha do Pavão), das 9h às 12h e 13h às 16h.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos.

As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades e atualização de receitas.

No feriado de sexta-feira (15), não haverá atendimento.

Unidade móvel 1:

Terça-feira – Esporte Clube Lageado: avenida Edgar Píres de Castro, 9316, bairro Lageado

Quarta-feira – Vila Santo André: avenida Ernesto Neugebauer, 2470, bairro Humaitá

Quinta-feira – Vila Dique: avenida Dique, 640, bairro Anchieta

Unidade móvel 2:

Terça-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Ilha do Pavão: rua A, 45, Ilha do Pavão – Arquipélago

Quarta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Ilha das Flores: rua do Pescador, 1170, Ilha das Flores – Arquipélago

Quinta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Quilombo Machado: rua Rocco Aloise, 1000, bairro Sarandi

Atendimentos de saúde em demais unidades móveis e postos alternativos:

Bairro Sarandi

Unidade de Saúde Sarandi

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Francisco Pinto da Fontoura, 34

Unidade de Saúde Asa Branca – Emei Miguel Velasquez

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Armando Costa, 125

Unidade de Saúde Nova Brasília – Praça Lampadosa

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Vinte e Um de Abril, 792

Unidade de Saúde Vila Elizabeth

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Paulo Gomes de Oliveira, 170

Bairro Humaitá

Unidade de Saúde Farrapos – CTG Vaqueanos da Tradição

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Caps AD Pernambuco (atendimento ambulatorial em saúde mental)

Contato: (51) 98682-3313

Rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250

Clínica da Família Diretor Pestana – Paróquia São Miguel Arcanjo

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Dona Teodora, 1409

Bairro Santana

POP 1 – Caps AD Céu Aberto (atendimento ambulatorial em saúde mental)

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Contato: (51) 99275-1156

Avenida João Pessoa, 2384

Bairro Farrapos

Unidade de Saúde Mário Quintana

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua 698, 106

Bairro Arquipélago

Unidade de Saúde Ilha da Pintada

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Avenida Presidente Vargas, 390

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros – Escola Estadual Alvarenga Peixoto

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Santa Rita de Cassia, 100, quilômetro 2

Bairro Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Mapa – ao lado do Cemitério Jardim da Paz

Das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira

Rua João de Oliveira Remião, 1347

Bairro Navegantes

Unidade de Saúde Fradique Vizeu

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Frederico Mentz, 374.

