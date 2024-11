Porto Alegre Unidades móveis de saúde atendem comunidades dos bairros Anchieta e Navegantes nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O ônibus estaciona na avenida Dique, 640, das 9h às 16h Foto: Pedro Piegas/PMPA (Foto: Pedro Piegas/PMPA) Foto: Pedro Piegas/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Moradores do bairro Anchieta serão atendidos pela equipe da unidade móvel de saúde nesta quinta-feira (07), em Porto Alegre. O ônibus estaciona na avenida Dique, 640, das 9h às 16h. Outra unidade estará na região da US Fradique Vizeu, no bairro Navegantes: serão atendidas as comunidades Beco X (manhã) e Cobal (tarde), das 9h às 12h e 13h às 16h.

Estarão disponíveis consultas médicas e de enfermagem, vacinação, coleta de citopatológico para prevenção de câncer de colo uterino, teste de gravidez, aplicação de medicação injetável, curativo e retirada de pontos. As comunidades também terão acesso a consultas de pré-natal, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, verificação de pressão e glicose, consultas de puericultura, encaminhamentos para especialidades e atualização de receitas.

Programação até 8 de novembro:

Unidade móvel 1:

Quinta-feira – Vila Dique: avenida Dique, 640, bairro Anchieta

Sexta-feira – Rincão: rua A, ao lado do Centro Social Gianelli, bairro Belém Velho

Unidade móvel 2:

Quinta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Fradique Vizeu, beco X e Cobal (manhã: Beco X, entrada pela rua Voluntários da Pátria / tarde: Cobal, entrada pela rua Voluntários da Pátria)

Sexta-feira, 9h às 12h e 13h às 16h – Vila Cruzeiro (rua Curupaiti, 27, bairro Cristal, junto ao CRAS Cristal)

Atendimentos de saúde em demais unidades móveis e postos alternativos:

Bairro Sarandi

Unidade de Saúde Sarandi

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Francisco Pinto da Fontoura, 34

Unidade de Saúde Asa Branca – Emei Miguel Velasquez

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Armando Costa, 125

Unidade de Saúde Nova Brasília – Praça Lampadosa

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Vinte e Um de Abril, 792

Unidade de Saúde Vila Elizabeth

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Paulo Gomes de Oliveira, 170

Bairro Humaitá

Unidade de Saúde Farrapos – CTG Vaqueanos da Tradição

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Caps AD Pernambuco (atendimento ambulatorial em saúde mental)

Contato: (51) 98682-3313

Rua Dr. Caio Brandão de Mello, 250

Clínica da Família Diretor Pestana – Paróquia São Miguel Arcanjo

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Dona Teodora, 1409

Bairro Santana

POP 1 – Caps AD Céu Aberto (atendimento ambulatorial em saúde mental)

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Contato: (51) 99275-1156

Avenida João Pessoa, 2384

Bairro Farrapos

Unidade de Saúde Mário Quintana

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua 698, 106

Bairro Arquipélago

Unidade de Saúde Ilha da Pintada

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Avenida Presidente Vargas, 390

Unidade de Saúde Ilha dos Marinheiros – Escola Estadual Alvarenga Peixoto

Das 8h às 12h e das 13h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Santa Rita de Cassia, 100, quilômetro 2

Bairro Lomba do Pinheiro

Unidade de Saúde Mapa – ao lado do Cemitério Jardim da Paz

Das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira

Rua João de Oliveira Remião, 1347

Bairro Navegantes

Unidade de Saúde Fradique Vizeu

Das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira

Rua Frederico Mentz, 374.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/unidades-moveis-de-saude-atendem-comunidades-dos-bairros-anchieta-e-navegantes-nesta-quinta-feira-em-porto-alegre/

Unidades móveis de saúde atendem comunidades dos bairros Anchieta e Navegantes nesta quinta-feira em Porto Alegre

2024-11-06