Por Redação O Sul | 30 de julho de 2025

O estudo teve como objetivo mapear percepções e prioridades em relação à sustentabilidade, com base em 26 temas distribuídos entre os eixos ambiental, social e de governança Foto: Freepik Foto: Freepik

A UnidaSul iniciou um novo capítulo em sua jornada ESG com a conclusão de uma ampla pesquisa estratégica que envolveu públicos interno e externo, incluindo colaboradores das lojas e áreas administrativas, diretoria, fornecedores e clientes estratégicos. O estudo teve como objetivo mapear percepções e prioridades em relação à sustentabilidade, com base em 26 temas distribuídos entre os eixos ambiental, social e de governança.

A partir de uma escuta qualificada, a pesquisa foi aplicada em múltiplos canais digitais e resultou em uma amostra especial. Os dados foram analisados para gerar uma matriz de materialidade que destacou o grau de importância dos temas mapeados. Em seguida, o comitê ESG da companhia, em conjunto com a diretoria e uma consultoria especializada, priorizou os assuntos estratégicos e definiu indicadores, metas, prazos e estratégias de atuação.

Como resultado desse processo, foi elaborado o Relatório de Maturidade, documento que marca o ponto de partida para a agenda ESG oficial da UnidaSul. O material reúne evidências dos projetos, ações e programas já implantados ou em andamento na companhia, com dados, investimentos, resultados e impactos nas comunidades e unidades de negócio.

O Relatório de Sustentabilidade da UnidaSul será divulgado em agosto, servindo como instrumento de conformidade regulatória e também como guia para decisões planejadas e sustentáveis de médio e longo prazo. Além disso, o documento reforça o compromisso socioambiental da companhia, alinhando-se às diretrizes do planejamento estratégico da holding até 2028.

A condução da agenda ESG está sob responsabilidade de um comitê multidisciplinar, formado por lideranças de diferentes áreas da companhia, com a supervisão da Martinelli ESG- Assessoria, especializada no tema. A estruturação do programa consolida uma série de práticas que a UnidaSul já vinha adotando ao longo dos últimos anos, como o uso consciente de sacolas plásticas, programas de logística reversa, reciclagem de resíduos e uniformes, além da escolha de fornecedores com compromisso ambiental. No campo social, destacam-se iniciativas como o voluntariado corporativo, o Troca do Carinho e o Universa-programa interno de aprendizagem e crescimento profissional.

A pesquisa de materialidade trouxe novo direcionamento e legitimidade às ações já em curso, conferindo prioridade estratégica e foco em resultados sustentáveis. Com base na escuta ativa dos públicos, a UnidaSul consolida sua agenda ESG com mais consistência e visão de futuro, alinhada às demandas da sociedade.

Esse movimento fortalece o posicionamento da companhia como agente de transformação, com práticas transparentes e integradas ao seu planejamento estratégico até 2028. A atuação da UnidaSul passa a se apoiar em indicadores e metas claras, sustentando seu compromisso com o desenvolvimento responsável e o impacto positivo nas comunidades onde está presente.

Programa Gente Unida fortalece o pilar social do ESG

Entre as iniciativas em andamento, está o Programa Gente Unida, lançado recentemente com foco em diversidade, inclusão e pertencimento. A proposta envolve todos os times da companhia e está ancorada em cinco pilares: Pertencimento, Paixão por Servir, Diversidade, Equidade e Respeito. Sob a liderança da área de Recursos Humanos, o programa nasceu da escuta ativa dos colaboradores e materializa o compromisso da UnidaSul com práticas sociais sustentáveis no ambiente de trabalho.

“Não estamos apenas lançando um programa; estamos formalizando um compromisso com todas as pessoas que fazem parte do nosso ecossistema. Queremos que cada colaborador se sinta visto, ouvido e valorizado em sua individualidade”, afirma Rosângela de Fátima Mariano, gestora de Recursos Humanos da UnidaSul.

Crescimento com responsabilidade

A agenda ESG integra a cultura organizacional da UnidaSul e reflete um compromisso de longo prazo com o meio ambiente, a sociedade e a governança corporativa.

“ESG não é apenas uma sigla, é uma postura. Temos a responsabilidade de olhar para o amanhã com empatia, escuta ativa e ações consistentes que gerem impacto positivo em toda a cadeia onde atuamos”, destaca Augusto De Cesaro, presidente da UnidaSul. “Acreditamos que servir também é cuidar. Por isso, fazemos da sustentabilidade um valor central em nossa atuação, com responsabilidade e propósito”, complementa Adilson Neuhaus, diretor administrativo da companhia.

Paralelamente ao fortalecimento da agenda ESG, a UnidaSul acelera seu plano de crescimento. Entre 2025 e 2028, a companhia prevê investimentos de R$ 410 milhões na expansão e revitalização das bandeiras Rissul e Macromix Atacado, reforçando sua presença no mercado gaúcho.

Todas as novas lojas e unidades revitalizadas serão concebidas com base em princípios sustentáveis e boas práticas, alinhadas à estratégia ESG da empresa.

