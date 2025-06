Economia UnidaSul é reconhecida como a maior atacadista e distribuidora do Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 21 de junho de 2025

Diretor da UnidaSul, Edson Cesaro recebeu o prêmio em nome da empresa. (Foto: Divulgação)

A UnidaSul, uma das principais empresas do setor atacadista e de distribuição do Rio Grande do Sul, recebeu o prêmio de Maior Atacadista e Distribuidora do Estado, concedido pela ABAD (Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores), em parceria com a consultoria NielsenIQ.

O reconhecimento faz parte do Ranking ABAD/NielsenIQ, levantamento oficial do setor que, anualmente, analisa o desempenho de empresas de todo o Brasil. A edição de 2025 é baseada no ano fiscal de 2024, com dados declarados pelas próprias empresas e validados pela NielsenIQ, referência global em inteligência de mercado. Desde 2018, a premiação destaca as maiores companhias de cada Estado com base no faturamento.

A cerimônia de entrega do prêmio foi realizada no dia 17 deste mês, durante a ABAD 2025 Atibaia – 44ª Convenção Nacional e Anual do Canal Indireto, que aconteceu em Atibaia (SP).

O diretor da UnidaSul, Edson Cesaro, representou a companhia na solenidade de entrega do troféu. “Esse prêmio tem um significado muito especial para todos nós. É o reconhecimento de um trabalho coletivo, pautado na seriedade, na confiança dos nossos clientes e na credibilidade construída ao longo dos anos. Recebemos esse resultado justamente em um ano muito simbólico para a UnidaSul, que vive um ciclo de forte expansão pelo Rio Grande do Sul, reafirmando nosso compromisso de gerar desenvolvimento, emprego e fortalecer a economia das regiões onde atuamos”, ressaltou Cesaro.

UnidaSul é reconhecida como a maior atacadista e distribuidora do Rio Grande do Sul

