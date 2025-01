Brasil Unimed Vale do Sinos anuncia nova parceria com a plataforma Voa Health, ferramenta de IA

20 de janeiro de 2025

Foto: Divulgação

A Unimed Vale do Sinos fechou parceria com a Voa Health, sendo a pioneira entre as Unimeds a utilizar a plataforma de Inteligência Artificial que irá transformar a experiência médica e a documentação clínica.

A plataforma Voa Health conta com tecnologia avançada de reconhecimento por voz, que tem capacidade de captar conversas entre médico e paciente e gerar resumos automáticos do atendimento, registrando de maneira clara e concisa os principais pontos discutidos.

Essa nova ferramenta da Unimed Vale dos Sinos visa otimizar o tempo dos profissionais, permitindo que os médicos dediquem um maior tempo, atenção e cuidado com o paciente. Ao mesmo tempo, procura melhorar a qualidade de precisão dos prontuários hospitalares. Com a utilização da plataforma, é esperado que a qualidade da assistência e da produtividade tenham aumento significativo, reduzindo o tempo gasto com a digitação e tarefas administrativas.

O local está em fase de implantação da ferramenta em todos os consultórios dos médicos cooperados e unidades de atendimentos da rede. Atualmente, os profissionais estão participando de treinamentos para utilizar a nova tecnologia de forma eficaz, maximizando todos os benefícios disponíveis tanto para os médicos, quanto para os pacientes.

Benefícios da Voa Health

Tecnologia Speech-to-Text: A plataforma converte de forma automática a conversa entre o médico e o paciente para texto, eliminando assim a necessidade de digitação;

Sumarização de Histórico: A ferramenta gera um resumo de forma breve e direta o histórico do paciente, facilitando a análise para a continuidade do atendimento, focando nos principais e mais importantes pontos

