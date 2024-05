Rio Grande do Sul Universidade Estadual do Rio Grande do Sul produz sabão ecológico para limpeza de casas atingidas pelas enchentes

O trabalho é realizado no laboratório de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, envolvendo estudantes e servidores Foto: Divulgação/Uergs O trabalho é realizado no laboratório de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, envolvendo estudantes e servidores - Foto: Divulgação Uergs Foto: Divulgação/Uergs

A Uergs (Universidade Estadual do Rio Grande do Sul) começou a produção de sabão ecológico no laboratório da unidade Bento Gonçalves, na Serra Gaúcha. O material será utilizado para a limpeza das residências atingidas pelo desastre climático que afeta o Estado.

O trabalho, realizado no laboratório de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia, envolve estudantes e funcionários dos quadros docente e administrativo da unidade universitária da Serra.

O principal ingrediente para a produção é o óleo de cozinha usado, que está sendo doado pela comunidade. Os demais insumos, como soda, álcool e embalagens, também são provenientes de doações via pix ou da iniciativa privada.

A produção seguirá enquanto houver necessidade. O produto já foi entregue nas cidades de Cruzeiro do Sul, Muçum e Roca Sales. Em Bento Gonçalves, ainda não ocorreram entregas porque as pessoas ainda não foram autorizadas a voltar para casa.

A comunidade pode engajar a iniciativa doando garrafas, álcool com percentual acima de 92% e soda com percentual acima de 99%. A doação também pode ser feita via pix. Para saber como fazer sua doação ou solicitar o sabão líquido, entre em contato com a unidade por meio do whatsapp (54) 3452-0389.

