16 de outubro de 2024

A cerimônia no São Júlio de Castilho reuniu professores, alunos, integrantes da reitoria e lideranças políticas para celebrar o aniversário da instituição. (Foto: Fernando Gomes/AL-RS)

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) foi homenageada pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa gaúcha pelos seus 23 anos de existência. Uma cerimônia, no São Júlio de Castilho na tarde dessa quarta-feira (16), reuniu professores, alunos, integrantes da reitoria e lideranças políticas para celebrar o aniversário da instituição, que é considerada uma das conquistas do movimento estudantil e de setores progressistas no estado.

Criada em 2001, no governo Olívio Dutra, a Uergs tem a marca do desenvolvimento regional e da inclusão social. Hoje, tem cerca de cinco mil alunos nos 49 cursos de graduação, além dos que frequentam as especializações, pós-graduação, os cinco cursos de mestrado e o de doutorado. São 23 unidades universitárias distribuídas em sete campi, localizadas em diferentes regiões do estado.

A presidente da Comissão de Educação, Cultura, Ciência, Desporto e Tecnologia, Sofia Cavedon (PT), afirmou que a Uergs é “uma grande conquista dos gaúchos e um patrimônio do Rio Grande do Sul”, que precisa ser fortalecida. Ela aproveitou a cerimônia para conclamar a comunidade universitária a acompanhar a votação do orçamento do Estado para 2024, dia 12 de novembro, e se somar aos esforços para aumentar os recursos destinados à instituição. “O que está previsto na peça orçamentária são R$ 135 milhões, valor distante dos R$ 192 milhões reivindicados para o próximo ano”, apontou.

Na sequência, o primeiro reitor da Uergs, José Clóvis de Azevedo, ressaltou que a universidade nasceu sob o signo da inovação, incorporando conceitos que hoje foram normalizados, mas que, na época, eram novidades, como o caráter multicampi e as cotas sociais.

Presente na histórica votação do projeto de lei que autorizou o governo do Estado a criar a Uergs, a deputada Luciana Genro (PSOL) afirmou que a instituição “remou contra a maré, pois nasceu no auge das privatizações e da desestatização no Brasil”. “Isso só ocorreu porque a juventude gaúcha abraçou a ideia de um modelo de educação não tão tradicional”, apontou.

O ex-governador Olívio Dutra ressaltou que a Uergs é parceira do desenvolvimento espraiado, pois dialoga com as peculiaridades regionais. Ele reconheceu que a instituição foi uma “construção coletiva e solidária, resultado de um potente debate social que iniciou antes de nosso governo e se consolidou como uma política pública de estado, que atravessa diversas gestões”.

Último a se manifestar, o reitor Leonardo Alvim Beroldt da Silva, apresentou o cenário institucional da universidade e agradeceu a homenagem.

O ato foi prestigiado pelo deputado Aloísio Classmann (União); deputado emérito Raul Pont; representante da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia Sandro Kirst; e reitores de universidades comunitárias. As informações são da Assembleia Legislativa do RS.

