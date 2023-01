Educação Universidade Estadual do Rio Grande do Sul tem inscrições abertas para cursos de especialização em diferentes regiões

Por Redação O Sul | 28 de janeiro de 2023

Os editais com as informações completas se encontram no site da Uergs. (Foto: Divulgação/UERGS)

A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs) está com inscrições abertas para nove cursos de especialização em diversas áreas, nas unidades em Alegrete, Bagé, Bento Gonçalves, Erechim, Sananduva, São Francisco de Paula, Soledade, Tapes e Três Passos. As aulas acontecem em março, de forma presencial e com a possibilidade de atividades remotas.

Cinco cursos tiveram suas inscrições reabertas até 1º de fevereiro. Dois deles serão ofertados pela primeira vez: Conservação Ambiental e Turismo Rural (Erechim) e Práticas de Sustentabilidade (São Francisco de Paula). Recebem sua segunda turma os cursos de Educação Socioambiental (Tapes) e Gestão e Sustentabilidade Ambiental (Soledade). Já Gestão de Currículo na Formação Docente (Bagé) chega à terceira edição.

Há ainda mais quatro novos cursos: Atendimento Educacional Especializado (Alegrete), Gestão Estratégica Inovadora (Sananduva), Manejo Sustentável do Solo (Três Passos) e Qualificação Docente em Ciências da Natureza (Bento Gonçalves). Para esses, as inscrições estão abertas até 17 de fevereiro.

Os editais com as informações completas se encontram no site da Uergs.

