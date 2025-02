Mundo Urnas abrem na Alemanha e eleitores começam a escolher representantes do Parlamento

Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











Seções eleitorais estarão abertas até 18h do horário local (14h de Brasília) e resultado deve sair na madrugada de segunda-feira. Foto: Reprodução Seções eleitorais estarão abertas até 18h do horário local (14h de Brasília) e resultado deve sair na madrugada de segunda-feira. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os eleitores alemães vão às urnas neste domingo (23), em uma eleição nacional para escolher os representantes do Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão. São esses parlamentares que definirão o próximo chanceler federal. As seções eleitorais estarão abertas das 8h às 18h do horário local, 4h às 14h de Brasília.

Cada eleitor terá dois votos: um para um candidato que represente seu distrito eleitoral (de acordo com o local de moradia), e o segundo para vai para um partido, o que determina a distribuição geral de assentos no parlamento.

O sistema eleitoral da Alemanha raramente concede a qualquer partido uma maioria absoluta, e as pesquisas de opinião indicam que nenhum partido está perto disso desta vez. É provável que duas ou mais siglas formem uma coalizão nas próximas semanas.

A Alemanha é o país mais populoso da União Europeia, com 27 nações, e um membro central da OTAN. O resultado da eleição será fundamental para moldar a resposta do continente aos desafios dos próximos anos, incluindo a política externa e comercial confrontativa da administração de Donald Trump nos EUA.

Cidadãos alemães com 18 anos ou mais podem votar. Pelo menos 59,2 milhões de pessoas, em um país de 84 milhões, estão aptas a votar, incluindo cerca de 2,3 milhões que votarão pela primeira vez. As pesquisas de boca de urna serão divulgadas logo após o fechamento das urnas, e a contagem dos votos começará imediatamente. O resultado final oficial é esperado na madrugada de segunda-feira (24).

Quatro candidatos disputam a liderança da Alemanha na eleição deste domingo: o atual chanceler Olaf Scholz, o líder da oposição Friedrich Merz, o vice-chanceler e candidato do Partido Verde, Robert Habeck, e a co-líder do partido de extrema-direita AfD, Alice Weidel

(Estadão Conteúdo)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/urnas-abrem-na-alemanha-e-eleitores-comecam-a-escolher-representantes-do-parlamento/

Urnas abrem na Alemanha e eleitores começam a escolher representantes do Parlamento

2025-02-23