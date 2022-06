Acontece Uruguai realiza rodada de negócios e workshop com foco no turismo, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Colônia do Sacramento é um dos destinos turísticos do país vizinho Foto: Ministério do Turismo do Uruguai/Divulgação Colônia do Sacramento é um dos destinos turísticos do país vizinho. (Foto: Ministério do Turismo do Uruguai/Divulgação) Foto: Ministério do Turismo do Uruguai/Divulgação

Para fortalecer o relacionamento com o público do Rio Grande do Sul e ampliar o desejo dos gaúchos de viajar, o Ministério do Turismo do Uruguai e a Camtur (Câmara de Turismo Uruguaia) realizarão, na terça-feira (07), uma rodada de negócios e workshop com foco na área do turismo.

Destinado a agentes e operadores de viagem, imprensa e influenciadores digitais, o evento “Experimente o Uruguai” ocorrerá no Hotel Hilton Porto Alegre, das 14h às 20h30min.

Com o objetivo de fortalecer o posicionamento da marca Uruguai Natural em território brasileiro, o evento apresentará as novidades do país e experiências únicas relacionadas principalmente ao enoturismo, turismo rural, gastronomia e produtos que se somam às tradicionais atrações uruguaias.

“A Câmara de Turismo organizou a logística e incentivou a participação de uma delegação com mais de 30 integrantes do setor privado, cumprindo o papel de articulador de uma governança pública e privada para promoção do destino”, explicou Marina Cantera, presidente da Camtur.

Na rodada de negócios, 24 empresas de turismo, incluindo hotéis, agências e destinos turísticos, estarão à disposição para apresentar projetos e novidades a agentes e operadores de viagem. A companhia aérea Azul, que conecta o país com os gaúchos, também estará presente.

“O Uruguai é um país de braços abertos, com grande conectividade e proximidade geográfica e cultural com os gaúchos. Queremos ampliar nossas afinidades e laços de irmandade durante o evento”, explicou Roque Baudean, diretor nacional de Turismo do Uruguai.

O workshop “Experimente o Uruguai” é um incentivo aos brasileiros que, desde a abertura das fronteiras, em novembro, têm buscado cada vez mais o país vizinho. Parte desse movimento pode ser visto em números: no primeiro trimestre deste ano, o Uruguai recebeu mais de 56,1 mil brasileiros, o que equivale a cerca de 20% do total de visitantes que ingressaram no país no período.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Acontece