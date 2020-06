Rio Grande do Sul Uruguaiana retoma trabalhos de sanitização

Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Dez prédios foram contemplados em nova etapa da desinfecção Foto: Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação Dez prédios foram contemplados em nova etapa da desinfecção. (Foto: Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação) Foto: Prefeitura de Uruguaiana/Divulgação

A Prefeitura de Uruguaiana retomou nesta segunda-feira (15) os trabalhos de sanitização das ESFs (Estratégias de Saúde da Família) do município. Na etapa estão contemplados 10 prédios. Ao longo da semana, o serviço de higienização será efetuado em outras estruturas da Saúde, além das próprias ESFs.

O cronograma de sanitização obedece a sequência pré-determinada incluindo nesta segunda: Estratégias – 02 Mascarenhas de Moraes, 06 São João, 03 Cidade Nova, 15 Hípica, 14 Tabajara Brites (RBS), 05 Vila Tarrago, 17 Nova Esperança, 04 Cohab, 19 – Conunto habitacional João Paulo II e 22 Cabo Luiz Quevedo; na terça-feira (16) as sedes da UPA, CEO – Centro de Especialidades Odontológicas, SAMU – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, CAPS AD, Policlínica Infantil e as ESFs (20 CAIC, 18 Profilurb, 07 União das Vilas, 01 Rui Ramos e 16 Cidade Alegria; fechando a etapa – na quarta-feira (17), a frota de veículos do segmento, PIM – Primeira Infância Melhor, CAPS II, Farmácia Básica, Secretaria Municipal de Saúde e Postos de Saúde do interior do município – 12 Plano Alto, 10 São Marcos, 11 João Arregue e 09 Barragem Sanchuri.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul