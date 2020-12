Mundo Uruguaio cria teste barato e eficaz que controlou a pandemia no país e é eleito um dos 10 cientistas mais importantes do mundo

A ‘Nature’ reconhece Gonzalo Moratorio como um dos dez pesquisadores mais importantes de 2020. (Foto: Reprodução)

Gonzalo Moratorio, de 38 anos, acaba de ser o único latino-americano reconhecido pela revista Nature como um dos dez cientistas mais importantes de 2020 pelo desenvolvimento de um teste barato e eficaz para detectar o coronavírus.

A pesquisa do cientista permitiu ao Uruguai controlar a pandemia de forma exemplar. O país, com 3,5 milhões de habitantes, teve menos de cem mortes. No Brasil, o Estado do Espírito Santo, com uma população similar, por exemplo, já registra 4.630 vidas perdidas.

Entre o despertar da vocação científica de Moratorio e a consagração internacional, concedida a cientistas do quilate de Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), o uruguaio publicou 40 artigos em revistas científicas e desenvolveu uma patente para projetar vírus de RNA sintético como candidatas.

Ele fez mestrado e doutorado em biologia celular e molecular na Universidade da República do Uruguai, em Montevidéu, e passou mais de 15 anos trabalhando para entender a evolução dos vírus. Entre 2012 e 2018, fez pós-doutorado no Laboratório Marco Vignuzzi do Departamento de Virologia do Instituto Pasteur de Paris. Ao terminar, voltou ao Uruguai com a esperança de montar seu próprio laboratório e formar um grupo de pesquisa que lhe permitisse colocar o conhecimento científico a serviço da sociedade.

Hoje, Moratorio é o pesquisador responsável pelo Laboratório de Evolução Experimental de Vírus do Instituto Pasteur de Montevidéu.

1) Qual foi a origem dos testes e como você os desenvolveu?

No início da pandemia, recebemos mensagens da Espanha e da Itália sobre o que iria acontecer conosco. Vimos como as fronteiras começaram a fechar e como os aviões pararam. Seria muito difícil encontrar suprimentos para os testes. Eles eram raros e caros. Por isso, no Instituto Pasteur de Montevidéu, decidimos desenhar nossos próprios testes com os materiais e tecnologia disponíveis no Uruguai. No final, obtivemos uma receita fácil de replicar que tinha a mesma sensibilidade e especificidade de qualquer um dos testes recomendados pela OMS.

2) O que os diferencia de outros testes de diagnóstico?

Nossos RCPs são autônomos e soberanos. Não precisamos de nenhum grande laboratório ou empresa farmacêutica para realizá-los. Isso é uma vantagem porque, por exemplo, os testes da Roche só funcionam com equipamentos Roche e os equipamentos da Roche analisam apenas os testes da Roche. O mesmo acontece em outros casos. Nossos testes são para todos os tipos de equipamentos, são abertos e gratuitos porque os financiamos com recursos públicos e cooperação internacional.

3) Quantos testes você fez?

No início da pandemia colocamos 40% de todos os testes que foram feitos no Uruguai, depois 30%. No total, desenvolvemos quase 150 mil testes. Deve-se levar em consideração que o Uruguai tem três milhões de habitantes e cerca de meio milhão de exames já foram realizados. É um dos países que mais realiza exames para cada caso positivo detectado.

4) Como fizeram isso?

Nas mesas dos políticos, decisões muito importantes tiveram que ser tomadas. Tínhamos duas opções: trazer absolutamente tudo da Coreia do Sul, técnicos, suprimentos, centenas de milhares de testes, ou apostar que nós no Uruguai poderíamos construí-los sem depender de ninguém. O país escolheu o último. Conseguimos fazer milhares de exames desde o dia da primeira infecção. Isso serviu para fazer diagnósticos massivos, rastrear as infecções e isolar os positivos. Conseguimos conter as mortes, até o momento são menos de 100 mortes por coronavírus no Uruguai.

5) Como você conseguiu conter o contágio massivo nas fronteiras com o Brasil e a Argentina?

A disponibilidade imediata desses testes e a capacidade de implementá-los em todo o território ajudaram a conter a pandemia. As fronteiras, principalmente o Brasil, que é o país com mais infecções na América do Sul, eram uma bomba-relógio, então colocamos laboratórios nessas áreas específicas. Desta forma evitamos a entrada de muitas infecções. No entanto, meu medo é que todos esses esforços sejam arruinados porque com o verão as pessoas estão relaxando e os números estão subindo.

7) Você acha que é possível replicar essas experiências em outros países da América Latina?

Acho que sim. O mais importante é descobrir que em nossos países podemos gerar conhecimento e valor agregado. É preciso investir mais dinheiro do PIB em ciência. Isso se reflete no crescimento geral da sociedade. A ciência é o veículo para a América Latina melhorar sua qualidade de vida.

8) Qual a sua opinião sobre o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus?

Estou muito otimista, acho que há candidatos muito bons, e acho que esses tempos de fabricação de discos e ensaios clínicos devem ser entendidos dada a urgência do momento. Nunca antes o planeta inteiro esteve atrás do mesmo objetivo. No entanto, sou extremamente crítico. Acho que não deveria haver nenhum país que tenha mais tempo de espera pela vacina.

