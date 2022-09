Inter Uruguaio De Pena recebe cartão amarelo e está fora da partida do Inter contra o Cuiabá

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O jogador era um dos 11 colorados que estava com duas advertências Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O uruguaio Carlos De Pena, meia-campista do Internacional, tomou o cartão amarelo e não vai enfrentar o Cuiabá na próxima rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. De Pena estava pendurado com dois cartões amarelos, recebeu o terceiro no empate em dois a dois neste domingo (04) contra o Corinthians, em São Paulo, e precisará cumprir suspensão na próxima rodada.

O jogador era um dos 11 colorados que estava com duas advertências. Os outros eram Keiller, Bustos, Mercado, Kaique Rocha, Thauan Lara, Gabriel, Liziero, Johnny, Mauricio e Alan Patrick.

De Pena acabou tomando o cartão amarelo aos 33 minutos do primeiro tempo. O uruguaio deu lugar a Alan Patrick no intervalo. Sem o meia, o técnico colorado Mano Menezes precisará escolher entre Edenilson e Alan Patrick para ser titular.

O jogo contra o Cuiabá será disputado às 16h30min do próximo sábado (10), no Beira-Rio, em Porto Alegre. Com o resultado com o Corinthians (SP), o colorado soma 43 pontos e está em quarto lugar no Brasileirão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter