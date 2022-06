Saúde Usada oficialmente no País como tranquilizante anestésico para animais de grande porte, a ketamina tem crescido como droga popular para uso recreativo e aplicação de golpes

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2022

Compartilhe esta notícia:











Tranquilizante é usado em golpes do tipo "boa noite, Cinderela", em que criminosos drogam a vítima para praticar roubos e outros delitos. (Foto: Reprodução)

Usada oficialmente no País como tranquilizante anestésico para animais de grande porte, como cavalos, a cetamina (ou ketamina) tem crescido como droga popular para uso recreativo e aplicação de golpes do tipo “boa noite, Cinderela”, em que criminosos drogam a vítima para praticar roubos e outros delitos. O Estado de São Paulo teve alta de 78,94% nos exames toxicológicos que detectaram a substância entre 2019 e 2021, segundo dados da Polícia Técnico-Científica obtidos pelo jornal O Estado de S. Paulo via Lei de Acesso à Informação. Em abril, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) elevou o grau de risco do produto.

Em 2013, apenas cinco exames feitos pela Polícia Técnico-Científica apontaram a presença da ketamina. Já em 2022 foram 34, de janeiro a abril. O aumento no uso e nas apreensões tem sido gradual e atingiu o pico no ano passado, com 102 testes positivos para a droga, só entre casos oficialmente registrados. Em 2019, haviam sido 57. Os números são referentes a provas coletadas em investigações da polícia e enviadas aos institutos de Criminalística e Médico-Legal. Na prática, significa o aumento de apreensões de material do tráfico e de exames das vítimas de abuso.

Em abril, a Anvisa atualizou o status da ketamina e da escetamina na lista de substâncias controladas. Com isso, ela “subiu” um degrau na classificação de perigo e saiu da C1, de “substâncias sujeitas a controle especial”, para a B1, de “psicotrópicas” e “sujeitas à notificação de receita ‘B'”. O órgão disse que a mudança foi motivada “pela necessidade de maior controle” e de “possibilitar o aperfeiçoamento de medidas de combate ao seu uso irregular/recreativo como droga de abuso”.

A diferença entre uma lista e outra também é vista no tipo de receita necessária para adquirir o produto. A nova versão exige, além de dados básicos do comprador, fornecedor e emitente, especificações sobre quantidade, forma farmacêutica, dose e posologia indicadas. Essas distinções entre o “tamanho” da dose e a forma da substância são, além do óbvio consentimento, o que diferencia o uso da ketamina para fins recreativos ou para golpes de abuso. No primeiro caso, a quantidade é menor e em pó branco ou colorido, a depender da presença de um corante; no segundo, a dosagem é maior e costuma ser na forma líquida, de fácil dissolução em drinques e bebidas.

“O usuário de forma recreativa utiliza menos, se prepara e fica em ambiente protegido com os amigos. No uso criminoso, a quantidade é maior e a vítima está despreparada, o que faz ela confundir os sintomas com passar mal. O criminoso já atua ao lado para fingir que presta apoio”, diz Alexandre Learth, perito criminal do Núcleo de Análise Instrumental da Polícia Técnico-Científica. “Em qualquer contexto, a ketamina apresenta sérios riscos e é perigosa, por isso tem de ser controlada.”

Em agosto de 2020, a Polícia Civil de São Paulo deflagrou as primeiras fases da Operação Hypnos. Batizada em alusão ao deus grego do sono, a investigação identificou e prendeu membros de uma quadrilha conhecida por agir em bares, baladas e restaurantes aplicando o golpe do “boa noite, Cinderela” com a ajuda da ketamina. Roberto Monteiro, delegado da 1ª Seccional Centro, diz que a região sofreu simultaneamente aumento e mudança na forma dos crimes com a pandemia.

“Com a restrição de circulação, tornaram-se comuns os encontros dentro de casa. Sem a possibilidade de ir a locais públicos, muitos acabaram se relacionando por redes sociais e aplicativos, convidando os autores de crime para dentro das suas residências”, afirma ele.

Segundo Monteiro, “houve bastante apreensão de ketamina” na pandemia, o que pode significar aumento no tráfico e desvio da droga. “Isso facilitou para o marginal. Também tivemos muitos casos envolvendo pessoas da comunidade LGBT+, que são mais vulneráveis nesse sentido.” Em uma ocorrência, conta, a vítima perdeu mais de R$ 150 mil via Pix e o roubo de TV, notebook e até roupas de grife. É comum que casos de “boa noite, Cinderela”, com ou sem ketamina, sejam subnotificados. O caráter noturno e/ou sexual do golpe é agravante de culpabilização da vítima, que fica desconfortável para denunciar, por medo de ser desacreditada. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde