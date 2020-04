Rio Grande do Sul Uso de máscara será obrigatório para circulação em Viamão

Por Redação O Sul | 29 de abril de 2020

UPA de Viamão passando por sanitização. Foto: Reprodução/Twitter UPA de Viamão passando por sanitização. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

Desde esta quarta-feira (29) o uso de máscara passou a ser obrigatório para circulação em Viamão. O prefeito Valdir Jorge Elias, conhecido como Russinho, anunciou a medida, que entrou em vigor no mesmo dia. Todo cidadão só poderá circular fora de sua residência com o uso de máscara ou protetor facial, evitando a propagação do Covid-19 no município, que conta com 21 casos confirmados da doença.

Os proprietários de estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços deverão orientar os seus funcionários para utilizarem as máscaras de proteção, conforme orientação do Ministério da Saúde, além da adoção de cuidados pessoais e de higiene. Os clientes só poderão ingressar nos estabelecimentos abertos permitidos com o uso de máscara.

O ingresso no interior dos veículos de transporte coletivo urbano e individual de passageiros, bem como de aplicativos, também só será permitido com o uso de máscara ou protetor facial. O descumprimento dessas medidas está sujeito a sanções penais e administrativas.

