Por Redação O Sul | 16 de junho de 2020

O hospital é administrado pela Fundação Universitária de Cardiologia Foto: Divulgação O hospital é administrado pela Fundação Universitária de Cardiologia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) Neonatal do Hospital de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, suspendeu o recebimento de novos pacientes em razão de casos positivos de coronavírus registrados em profissionais que trabalham no local, segundo a prefeitura do município.

Seis trabalhadores da unidade, que possui 16 leitos para bebês que nascem com complicações neonatais, apresentaram resultado positivo para a Covid-19. Ainda não há confirmação da doença em pacientes.

O hospital é administrado pela Fundação Universitária de Cardiologia. A ênfase assistencial da instituição de saúde é materno-infantil, porém, além da atenção às gestantes e às crianças, também há uma unidade para internações de adultos.

