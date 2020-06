Antonio Carlos Moraes, um dos pesquisadores da equipe do Idor, responsável pelos testes no Rio, disse que parte das doses está armazenada em temperaturas negativas até que seja iniciado o estudo. O Brasil é o primeiro país fora do Reino Unido que vai começar a testar a eficácia da imunização contra o novo coronavírus.

“A vacina está congelada, ela já está chegando para a gente operacionalizar. Parte já chegou e fica em congelamento, de onde a gente vai tirando, progressivamente, com a necessidade da demanda”, disse o pesquisador.

No Rio de Janeiro, os testes em 1 mil voluntários serão feitos pela Rede D’Or São Luiz, com custo de cerca de R$ 5 milhões, bancados pela rede e sob coordenação do Instituto D’Or de Pesquisa e Ensino.

Em São Paulo, os testes em outros mil voluntários serão conduzidos pelo Centro de Referência para Imunológicos Especiais da Universidade Federal de São Paulo, com financiamento da Fundação Lemann.

Podem se inscrever como voluntários profissionais da saúde que atuam na linha de frente de combate à Covid-19, além de adultos entre 18 e 55 anos que também trabalhem em ambientes de alto risco para exposição ao vírus.

Os voluntários serão acompanhados por equipes durante um ano. Neste período, irão por cinco vezes ao centro de investigação, onde passarão por consultas, terão o sangue coletado e serão examinados para possíveis efeitos colaterais.