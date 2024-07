Porto Alegre Vacina contra covid para menores de 12 anos está em falta em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

A vacinação para pessoas acima de 12 anos segue ocorrendo normalmente. (Foto: Myke Sena/MS)

Porto Alegre registra falta de vacinas contra a covid para menores de 12 anos. O Ministério da Saúde não deu previsão para recebimento de nova remessa. A vacinação para pessoas acima de 12 anos segue ocorrendo normalmente.

A vacina monovalente XBB, da fabricante Moderna, é a referência para proteção contra a doença. Atualizada para a cepa Ômicron XBB 1.5 é utilizada tanto para o calendário de rotina do Programa Nacional de Imunizações (crianças de seis meses a menos de 5 anos) quanto para os grupos prioritários (pessoas de 5 anos ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença).

Calendário de rotina

* Crianças de 6 meses a menores de 5 anos não vacinadas – duas doses, com intervalo de quatro semanas

* Crianças com esquema completo de vacinação (três doses) com Coronavac ou Pfizer pediátrica, recebem uma dose de reforço da XBB. O intervalo mínimo entre a terceira dose e a XBB deve ser de três meses

* Crianças com esquema incompleto (menos de três doses) devem completar o esquema inicial com a XBB. Nesse caso, o intervalo entre D1 e D2 deve ser de quatro semanas e de oito semanas entre a D2 e a D3. Caso as duas primeiras doses tenham sido aplicadas com Coronavac, o intervalo para D3 é de quatro meses

* Crianças imunocomprometidas seguirão esquema de três doses. O intervalo entre D1 e D2 deve ser de quatro semamas e de oito semanas entre a D2 e a D3.

— Grupos prioritários (pessoas com 5 anos ou mais e com maior vulnerabilidade ou condição que aumente o risco para formas graves da doença):

* O esquema primário passa a ser de uma dose da XBB

* Todas as pessoas dos grupos prioritários com ou sem histórico de dose de vacina monovalente ou bivalente devem receber uma dose da XBB, com intervalo mínimo de três meses da última aplicação

– Idosos com 60 anos ou mais, gestantes, puérperas e imunocomprometidos devem receber duas doses da XBB, com intervalo de seis meses entre uma aplicação e outra.

– Pessoas imunocomprometidas que nunca foram vacinadas contra Covid-19 têm recomendação de receber três doses, com intervalo de quatro semanas entre a primeira e a segunda doses e de oito semanas entre a segunda e a terceira doses.

