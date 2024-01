Brasil Vacina contra a dengue chega a apenas 10% dos municípios brasileiros

Por Redação O Sul | 29 de janeiro de 2024

Nenhuma cidade gaúcha está na lista dos municípios que receberão doses da vacina Foto: Reprodução Nenhuma cidade gaúcha está na lista dos municípios que receberão doses da vacina. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Com o início da vacinação contra a dengue em fevereiro pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o Brasil se tornará o primeiro país no mundo a oferecer o imunizante na rede pública. No entanto, a vacinação terá como público-alvo somente as crianças e os adolescentes de 10 a 14 anos que moram em cidades que correspondem a apenas 10% do total de municípios brasileiros.

Nenhuma cidade gaúcha está na lista. Segundo o Ministério da Saúde, a restrição na cobertura vacinal se deve à baixa capacidade na produção do imunizante pelo laboratório Takeda Pharma. A imunização foi anunciada pelo governo desde o início da nova gestão do Ministério da Saúde, em meio à alta de casos e mortes no País.

Em 2023, o Brasil bateu o recorde de mortes por dengue, com 1.096 óbitos. Em 2024, o número de casos registrados já é o dobro do que no mesmo período do ano passado. Os dados mostram que a doença vem crescendo no País de forma alarmante.

A vacina Qdenga foi comprada do laboratório japonês Takeda Pharma. Ao todo, serão entregues 6,5 milhões de doses: 5,2 milhões foram compradas, e o restante foi doado pela fabricante. O volume, segundo a empresa, é o limite da sua capacidade de produção.

https://www.osul.com.br/vacina-contra-a-dengue-chega-a-apenas-10-dos-municipios-brasileiros/

2024-01-29