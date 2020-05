Uma vacina contra o novo coronavírus que está sendo acompanhada atentamente enquanto é desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, pareceu oferecer proteção em um estudo com seis macacos, um resultado promissor que levou ao início de testes em humanos no final do mês passado, disseram pesquisadores norte-americanos e britânicos na quinta-feira (14).