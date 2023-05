Saúde Vacina única para covid e gripe induz resposta imune robusta, anuncia farmacêutica

Por Redação O Sul | 15 de maio de 2023

A vacina é feita baseada em proteínas dos vírus. (Foto: Freepik)

Uma vacina única para covid-19 e gripe induziu uma alta resposta imunológica nos testes clínicos, anunciou a farmacêutica Novavax nesta semana. Os resultados preliminares são dos estudos de fase 2, penúltima etapa antes da conclusão dos testes e uma eventual submissão dos dados às agências reguladoras em busca da aprovação para uso.

Nessa fase dos testes, é avaliada a segurança da dose e a capacidade de o imunizante provocar o sistema imune para produzir células de defesa e anticorpos. Os resultados positivos apoiam a continuidade das pesquisas, que podem entrar na última etapa num futuro próximo, diz o laboratório.

“Os resultados de reatogenicidade (possibilidade de gerar efeitos adversos) apoiam nossas observações anteriores de que esta tecnologia é adequada para vacinas combinadas porque grandes quantidades de antígeno podem ser incorporadas sem afetar a tolerabilidade. As respostas imunológicas que observamos foram robustas e os dados que compartilhamos hoje aumentam significativamente a probabilidade de sucesso da Fase 3”, disse Filip Dubovsky, presidente de pesquisa e desenvolvimento da Novavax, em comunicado.

A vacina é feita baseada em proteínas dos vírus, ou seja, contém fragmentos dos patógenos que são suficientes para que o sistema imunológico os reconheça e produza as defesas. A tecnologia é a mesma empregada na vacina atual contra a covid-19 da Novavax (Nuvaxovid), aprovada nos Estados Unidos e em países da Europa, e também em outras doses tradicionais, como a que previne a hepatite B ofertada no Programa Nacional de Imunizações (PNI).

A diferença é que a farmacêutica está testando uma formulação que usa um novo adjuvante chamado Matrix-M, que busca aumentar a resposta induzida pela vacina. Por isso, a Novavax está testando não apenas a dose inédita conjunta de covid-19 e gripe, mas também novas formulações para cada uma das duas doenças individualmente.

Todas as três candidatas tiveram resultados preliminares positivos de fase 2, com uma indução da resposta imune igual ou superior às vacinas contra gripe utilizadas hoje e à dose da Novavax para covid-19. O imunizante individual para Influenza (gripe) chegou a provocar uma resposta até 89% mais alta para a cepa H3N2, de acordo com a farmacêutica.

“Os dados positivos são encorajadores e validam ainda mais o valor de nossa plataforma de tecnologia e seu potencial para melhorar a saúde pública global. Este é um marco importante em nossa jornada para criar valor adicional e diversificar nosso portfólio de vacinas”, afirmou John C. Jacobs, presidente e diretor-executivo da Novavax.

Além da farmacêutica, outros laboratórios pesquisam vacinas únicas para covid-19 e gripe, que são as doenças responsáveis hoje pela grande maioria dos casos de síndrome respiratória grave no Brasil e no mundo, e cujos imunizantes atuais demandam reforços. Em novembro do ano passado, a Pfizer/BioNTech iniciou a primeira fase dos estudos clínicos de uma candidata com tecnologia de RNA mensageiro, mesma utilizada na dose contra a covid-19.

O Instituto Butantan, em São Paulo, também anunciou, em março deste ano, os primeiros resultados de uma formulação conjunta desenvolvida na unidade. Os dados foram positivos, porém de fases chamadas de pré-clínicas, ou seja, anteriores aos testes em humanos. São, portanto, resultados ainda bastante iniciais.

A dose desenvolvida no Butantan utiliza a composição da vacina atual para gripe utilizada pelo PNI e feita no instituto, junto com a formulação da vacina individual para covid-19 que está em estudo em humanos, a ButanVac. As informações são do jornal O Globo.

