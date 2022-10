Porto Alegre Vacinação contra covid e gripe segue nesta quinta-feira em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) disponibiliza a vacina contra covid nesta quinta-feira (6) para crianças e adultos, em diferentes locais. A aplicação da primeira dose para crianças de 3 e 4 anos será em oito unidades de saúde, das 8h às 21h: Clínica da Família Álvaro Difini e unidades de saúde Tristeza, Navegantes, Ramos, Morro Santana, São Carlos, 1º de Maio e Santa Marta. Nos mesmos locais também será aplicada a segunda dose.

Para crianças a partir de 5 anos, a vacinação poderá ser feita em 19 unidades de saúde, sendo nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Primeiro de Maio, Ramos, São Carlos e Tristeza) e Lindoia Shopping (até as 16h). Haverá aplicação de primeira e segunda doses em todos os locais.

Adultos

A imunização para a população a partir de 12 anos irá ocorrer em 35 locais: shoppings João Pessoa e Lindoia (até as 16h) e em 33 unidades de saúde – nove com atendimento até as 21h (Álvaro Difini, Belém Novo, Campo da Tuca, José Mauro Ceratti Lopes, Morro Santana, Navegantes, Ramos, São Carlos e Tristeza). Haverá aplicação de primeira, segunda, terceira e quarta doses em todos os locais.

Reforço

A quarta dose está disponível para todas as pessoas com idades a partir de 18 anos vacinadas com a terceira dose há mais de quatro meses. Neste público, poderão ser utilizadas Pfizer, Janssen ou Astrazeneca, independente da fabricante aplicada anteriormente.

Entre as comorbidades elegíveis estão diabetes mellitus, pneumopatias crônicas graves, hipertensão arterial (resistente, em estágio 3, ou estágios 1 e 2 com lesão em órgão-alvo), doenças cardiovasculares, doenças neurológicas, doença renal crônica, indivíduos transplantados de órgão sólido ou de medula óssea, pessoas vivendo com HIV, hemoglobinopatias, obesidade mórbida, Síndrome de Down e cirrose hepática. A listagem completa das comorbidades e as recomendações de documentos comprobatórios estão disponíveis aqui.

Gripe

Já a vacinação contra a gripe estará disponível para todas as pessoas a partir de seis meses de idade em 123 unidades de saúde, shoppings João Pessoa e Lindoia.

Vacinação para crianças

Primeira dose: crianças a partir de 3 anos

Segunda dose: crianças vacinadas com Coronavac/Butantan e Pfizer/BioNTech há pelo menos 28 dias e 8 semanas, respectivamente

Onde: Lindoia Shopping (até as 16h) e 19 unidades de saúde para 5 anos ou mais e oito Unidades de Saúde para 3 e 4 anos

Endereços e horários: confira no link

Documentação: documento de identidade do pai, mãe ou responsável legal e da criança. Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes no momento da vacinação ou a pessoa que estiver acompanhando a criança no momento da vacinação deve apresentar autorização. No caso de crianças imunocomprometidas, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

Vacinação para adultos

Primeira dose: pessoas com 12 anos ou mais

Segunda dose: pessoas vacinadas com Pfizer/BioNTech, Oxford/AstraZeneca e Janssen há pelo menos oito semanas e com Coronavac/Butantan há 28 dias

Terceira dose: pessoas a partir de 12 anos vacinadas há, pelo menos, quatro meses

Quarta dose: pessoas a partir de 18 anos vacinados há, pelo menos, quatro meses

*Pacientes imunocomprometidos a partir de 12 anos devem receber uma dose adicional dois meses após o esquema primário

Onde: Shopping João Pessoa e Lindoia Shopping (até as 16h), 33 unidades de saúde

Endereços e horários: confira no link

Documentação: documento de identidade com CPF e carteira de vacinação. Profissionais de saúde devem apresentar comprovante de vínculo com o conselho de classe. Novos profissionais de apoio à saúde devem apresentar declaração impressa de vínculo com o serviço, carteira ou contrato de trabalho e ficha CNES do serviço de saúde. No caso de imunocomprometidos, é preciso apresentar comprovante da condição de saúde por meio de atestado médico, nota de alta hospitalar ou receita de medicação.

