Porto Alegre Vacinação contra covid é mantida em Porto Alegre durante o carnaval, menos no domingo

Por Redação O Sul | 25 de fevereiro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Primeira dose estará disponível em 12 unidades de saúde. Foto: Cristine Rochol/PMPA Além da imunização, prosseguem de forma ininterrupta o atendimento e testagem de sintomáticos. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com exceção do domingo (26), a prefeitura de Porto Alegre mantém a vacinação contra covid durante todo o carnaval. Neste sábado dois locais prestarão o serviço, das 9h às 16h: shopping João Pessoa para a faixa a partir de 12 anos e o posto de saúde Moab Caldas (Zona Sul) para a gurizada de 5 a 11 anos.

Na segunda e terça-feira, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) retoma a campanha de imunização para todos os públicos, com cinco endereços das 8h às 17h.

Serão oferecidas primeira injeção de Pfizer e segunda de Coronavac para crianças em três postos (Santa Marta, Morro Santana e Clínica da Família José Mauro Ceratti Lopes), bem como primeira e segunda aplicação, além do reforço, para os demais segmentos em duas unidades (Navegantes e Glória, sendo que esta última não terá Coronavac). E quem precisa do imunizante-extra da Janssen terá que esperar até quarta-feira.

Os prazos mínimos a cumprir entre cada dose, bem como imunizantes disponíveis, endereços, horários de funcionamento e telefones de contato dos postos e outros detalhes, podem ser consultados nas notícias do site prefeitura.poa.br. Também são prestadas orientações sobre a opção de agendamento do serviço pelo aplicativo “156+POA”.

No caso dos adolescentes e adultos, em procedimentos de primeira dose (ou aplicação única, no caso da vacina da Janssen) deve ser apresentada identidade com CPF. Não é necessário o comprovante de residência, bastando uma autodeclaração simples com nome e endereço.

Para a gurizada de 5 a 11 anos, não é necessária prescrição médica, mas solicita-se o cartão de vacinação contra outras doenças. Além disso, a mãe, pai ou responsável deve acompanhar o procedimento. Caso não seja possível a presença de um adulto, é necessário apresentar autorização por escrito.

Na segunda injeção é obrigatório o cartão de controle fornecido pelo agente de saúde na primeira etapa. Pode se dirigir aos locais indicados quem recebeu Coronavac há pelo menos 28 dias. No caso dos imunizantes Oxford e Pfizer, o intervalo é de oito semanas entre as duas “picadas”.

Para o reforço, exige-se a mesma documentação da segunda dose, desde que o cartão de controle mostre que o esquema de imunização esteja completo há pelo menos quatro meses para quem recebeu Coronavac, Oxford e Pfizer ou dois meses para os contemplados com a Janssen (injeção única).

Já os imunossuprimidos devem comprovar a condição de saúde por meio de atestado ou receita médica, além do registro de segunda dose (ou única) há pelo menos 28 dias. No caso da segunda dose-extra, também é necessário ter recebido a anterior em um prazo mínimo de quatro meses.

Atendimento e testagem

O atendimento e testagem de coronavírus não terão pausa no domingo. Pode procurar as unidades de pronto-atendimento quem apresentar sintomas como febre, cansaço, dor de garganta, cabela ou muscular, tosse, coriza, diarreia, fraqueza e alteração no olfato ou paladar. Um dos locais funciona 24 horas por dia.

Além disso, na segunda e terça-feira todas os cinco postos de saúde em funcionamento também receberão pessoas que precisarem de atendimento clínico e odontológico. Na manhã de quarta-feira (2), a rede municipal volta a trabalhar com força-total, incluindo as dezenas de endereços para vacinação.

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre