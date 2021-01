Autoridades reconheceram que a vacinação contra a Covid-19 nos Estados Unidos enfrenta atrasos e que o país não alcançou a meta estabelecida para 2020, que era vacinar 20 milhões de pessoas em dezembro.

Cerca de 2,8 milhões de americanos foram imunizados, segundo dados do Centro de Controle de Doenças. Os Estados Unidos aprovaram o uso de duas vacinas contra a Covid-19.

A primeira foi a da farmacêutica Pfizer, aprovada no dia 13 de dezembro e que começou a ser aplicada no dia 14. A segunda vacina aprovada foi a da Moderna, no dia 19. O início da distribuição ocorreu no dia seguinte.