Porto Alegre Vacinação de idosos com 83 a 84 anos começa nesta terça em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2021

Melo participou de reunião na Secretaria da Saúde na manhã desta segunda. Foto: Cesar Lopes/PMPA

A partir desta terça-feira (16), a prefeitura começa a vacinação de idosos de 83 a 84 anos. A imunização será realizada em nove unidades de saúde e no drive-thru do hipermercado Big Sertório das 8 às 17h. O anúncio foi feito após reunião na SMS (Secretaria Municipal de Saúde), nesta segunda-feira (15), entre o prefeito Sebastião Melo, o secretário Mauro Sparta e as chefias setoriais.

Avaliando os estoques, a SMS constatou que poderá disponibilizar doses também para quem tem 83 e 84 anos, público estimado em 7 mil pessoas na Capital.

Até domingo (14), foram vacinadas 12.833 pessoas do total de 14.728 previstas para a faixa acima de 85 anos. Isso significa 84,47% da meta de pelo menos 90% do Plano de Vacinação. O índice provavelmente será alcançado até o final da imunização desta segunda-feira.

Na reunião da manhã foram abordados temas como vacinação, trabalho remoto, contratos, orçamento, gestão do fundo e a dinâmica de apresentação de atestados no Município.

“Temos um time muito qualificado na Saúde, e ouvir é a melhor forma de juntos tomarmos as melhores decisões. E temos a importante soma da experiência de ponta do Mauro como médico e da Ana, de gestão”, afirmou o prefeito. O encontro contou com a participação da nova adjunta da Saúde, Ana Carolina dal Ben, que assumiu na última semana. Ana Carolina é administradora de empresas formada pela PUC-RS, com experiência na iniciativa privada e, mais recentemente, no Ministério da Economia.

Após mais de 2h30 de reunião, que detalhou a operação da saúde e desafios para qualificar a atuação, o prefeito definiu a preparação de um seminário temático para integrar as equipes e aprofundar o encaminhamento de soluções. “Levo daqui muitas lições. Só conversa não resolve, mas sem conversa a chance de dar certo é nenhuma. Precisamos integrar as secretarias envolvidas, ser criativos e inovar nas soluções do problemas”, concluiu.

A reunião foi acompanhada pelos secretários municipais de Gestão e Assuntos Estratégicos, Cezar Schirmer, e Extraordinário e Enfrentamento ao Coronavírus, Renato Ramalho, e o adjunto da Fazenda, Bruno Caldas.

A US Santa Cecília (rua São Manoel, n° 543 – bairro Santa Cecília), dirigida pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, não funcionará nesta segunda e terça-feira. Com isso, são nove unidades administradas pela prefeitura e o drive-thru do Big Sertório com vacinação.

Confira os locais:

US Camaquã (rua Prof. Dr, João Pitta Pinheiro Filho, n° 176 – bairro Camaquã);

US São Carlos (avenida Bento Gonçalves, n° 6670 – bairro Agronomia);

US IAPI (rua Três de Abril, n°90 – bairro Passo da Areia);

US Morro Santana (rua Marieta Mena Barreto, n° 210 – bairro Morro Santana);

Clínica da Família Álvaro Difini (rua Alvaro Diffini, n° 520 – bairro Restinga);

US Moab Caldas (rua Moab Caldas , 400 – bairro Santa Tereza);

US Assis Brasil (avenida Assis Brasil, n°6615 – bairro Sarandi);

US Santa Marta (rua Capitão Montanha, n°27 – bairro Centro);

US Modelo (avenida Jerônimo de Ornellas, n° 55 – bairro Santana).

Drive-thru Big Sertório (av. Sertório, 6600).

