Por Redação O Sul | 23 de fevereiro de 2022

Unidade Móvel irá vacinar crianças no Quilombo Fidélix nesta quarta. Foto: Cristine Rochol/PMPA Unidade Móvel irá vacinar crianças no Quilombo Fidélix nesta quarta. (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

A partir desta quarta-feira (23), a Unidade Móvel de Saúde passará a percorrer Porto Alegre para vacinar crianças. A ação irá ocorrer no Quilombo Fidélix, na Azenha, das 9h às 15h. A programação para os próximos dias ainda está sendo definida.

Durante as ações, será utilizada a vacina Coronavac/Butantan em crianças de seis a onze anos, exceto imunocomprometidas. Com isso, a unidade móvel deixará de realizar testagem rápida de antígeno. Segundo a Diretora de Atenção Primária em Saúde, Caroline Schirmer, o objetivo é facilitar o acesso à vacina e aumentar o percentual de vacinados na Capital. Segundo dados da SMS, até 19 de janeiro, 62.944 crianças foram imunizadas contra Covid-19, o equivalente a 53,27% do público-alvo estimado, que é de 118.158 crianças. “Entendemos que o deslocamento até a unidade de saúde muitas vezes dificulta ou impede que os pais procurem os serviços”, destaca Caroline.

A vacinação continua disponível para o público-alvo, de segunda a sexta-feira, nas unidades de saúde. A Coronavac é oferecida para todas as crianças de 6 a 11 anos, exceto as imunocomprometidas, em 24 unidades. Já a vacina pediátrica da Pfizer é oferecida em 13 unidades de saúde para todas as crianças de 5 a 11 anos. Confira os endereços aqui.

Vacinação por agendamento

Também é possível agendar a imunização através do app 156+POA para o período noturno. A vacina da Pfizer é oferecida para crianças de 5 a 11 anos nas unidades Morro Santana, Diretor Pestana e Primeiro de Maio, das 18h às 21h. Já a Coronavac, para crianças de 6 a 11 anos, exceto imunocomprometidas, na unidade Morro Santana, no mesmo horário.

Confira a programação da unidade móvel de saúde com vacinação infantil:

Quarta (23), 9h às 15h:

Quilombo Fidelis – Rua José Horonato dos Santos, 101 – Azenha (em frente ao Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massot)

