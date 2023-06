Colunistas Vaga de Rosa Weber

Por Leandro Mazzini | 19 de junho de 2023

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O futuro presidente (gestão 2027-2030) terá direito a nomear três ministros para o Supremo Tribunal Federal (vagas de Luiz Fux, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes). A única vaga deste mandato, a da ministra Rosa Weber, que se aposenta em outubro, tornou-se crucial para Lula da Silva no seu xadrez político-judicial. Não são poucos os nomes que já orbitam o Palácio. De Bruno Dantas, o presidente do TCU apadrinhado por diferentes segmentos, passando pela busca de uma mulher negra para a Corte até um ainda inviável, mas não impossível, Rodrigo Pacheco – defendem aliados de peso entre grandes bancas, banqueiros e políticos de boas bancadas. O problema é que Pacheco é presidente do Senado até fim de 2024, e mexer com toda a estrutura das Casas no meio do mandato do senador será um grande problema.

Braçadas no Rio

A direita na cidade do Rio de Janeiro (que há anos elege um nome de centro-esquerda) busca um candidato para chamar de seu. A despeito da derrota presidencial de Jair Bolsonaro, as pesquisas nas mãos de partidos mostram forte presença do eleitor de centro-direita em bairros da capital. Bolsonaro estuda dois nomes: seu vice Braga Neto e o deputado federal Luiz Lima – um ex-campeão de natação, jovem e carioca da gema.

Montado no povo

O prefeito Oberdan Dias (PP) paga R$ 30.362 de aluguel mensal por uma Ford Ranger, placa RDK7A29, ano 2021. Quem sabe fazer conta, nota que poderia comprar duas do modelo por ano. Contratos de aluguel de veículos somam R$ 54 mil por mês. A assessoria mandou tabela de valores pagos em PDF sem comprovação de empenho, mas a empresa prestadora de serviço e o Tribunal de Contas dos Municípios têm tudo…

Dedo na tomada

A nova gestão da Eletrobras começou com o dedo na tomada em relação aos funcionários. No início de abril, suspendeu por uma semana todo trabalho de risco nas unidades após a morte de um colaborador terceirizado numa linha de transmissão da Chesf. Aliás, houve aumento de acidentes na empresa nos últimos anos por conta de diminuição de empregados e, segundo os mais antigos, mau treinamento dos novos.

Quase-promoção

O Palácio do Planalto vetou parcialmente, por inconstitucionalidade, o PL nº 2.969/22, que transformava automaticamente o cargo de analista do Ministério Público da União no de Procurador ou Promotor da Justiça Militar. Em sua justificativa, o Governo apontou que afrontaria a função do Procurador-Geral.

Pé na areia

O Governo de Alagoas está atrás de um fundo ou grupo investidor para concretizar o mega aeroporto de Maragogi, via PPP. O projeto conta com amplo terminal, e pista de 2,2 km para receber voos internacionais. O objetivo é atender os turistas que vão para os litorais Norte do Estado e Sul de Pernambuco, como Porto de Galinhas.

2023-06-19