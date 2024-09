Mundo Vai viajar para a Europa? Novas regras para bagagem de mão já estão valendo; entenda

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2024

Veja as regras das bagagens e fique atento. (Foto: Licia Rubinstein/Agência IBGE Notícias)

Se você tem viagem marcada para a Europa, deve ficar atento a novas regras que entraram em vigor no continente nesse domingo (1º). A principal mudança envolve o volume de líquidos que poderão ser transportados nas bagagens de mão e uma maior fiscalização sobre esse tipo de mala. Confira abaixo o que muda:

O que muda nas regras de bagagem de mão?

Desde os atentados de 11 de setembro, nos Estados Unidos, a segurança nos aeroportos foi reforçada e diversas regras foram implementadas, principalmente para o embarque. Diversos itens foram proibidos nas aeronaves, e regras mais rígidas para o transporte de líquidos na cabine do avião foram adotadas.

A principal delas era a restrição ao volume de 100 ml por frasco levado na bagagem de mão, que não poderiam também somar 1 litro. Essa regra foi adotada nos aeroportos europeus em 2006.

Mais recentemente, alguns terminas instalaram um equipamento mais moderno que os Raios-X tradicionais, os chamados C3, que permitem a inspeção detalhada das malas de mão, sendo capazes de analisar líquidos em grande volume no seu interior.

Isso permitiu que os passageiros levassem mais líquidos e cremes, como perfume, xampu e protetor solar nas bagagens.

No entanto, conforme o relatório técnico enviado à Conferência Europeia de Aviação Civil (ECAC) em maio, os novos scanners não se mostraram totalmente confiáveis para detectar líquidos em recipientes acima de 330 ml.

As autoridades europeias decidiram, então, voltar à regra dos 100 mil de líquidos por frasco.

Como os líquidos devem ser transportados?

Segundo as normas que voltarão a ser aplicadas a partir desse domingo, os líquidos transportados na cabine devem estar em recipientes de até 100 ml e ser colocados em um saco plástico transparente de aproximadamente 20 cm x 20 cm.

Na hora de passar no Raio-X, o passageiro terá retirar esse saco plástico da mala, o que deve causar filas nessas áreas de inspeção. Entre os materiais que estão submetidos a essa regra estão:

*Bebidas

*Alimentos semilíquidos, como sopa, conservas e mel

*Cosméticos e produtos de higiene pessoal, como base, protetor solar e brilho labial

*Sprays, incluindo spray de cabelo, desodorante e creme de barbear

*Pasta de dente

*Gel de banho, gel para cabelo

*Soluções, como solução salina ou solução para lentes de contato

*Medicamentos e alimentos líquidos para bebês continuam isentos dessas restrições.

Vai mudar o tamanho na mala de mão?

Não. Apesar dos rumores de uma possível padronização do tamanho da bagagem de mão, a Comissão Europeia esclareceu ao site Condé Nast Traveller que nenhuma mudança nesse sentido está prevista.

O Parlamento Europeu aprovou uma proposta para padronizar as dimensões das malas de mão e garantir também que o seu transporte seja gratuito para todos os passageiros. Para que estas medidas sejam implementadas, no entanto, ainda é necessária a aprovação no Conselho Europeu.

Enquanto isso não acontece, fique atento às políticas da companhia aérea e as restrições no bilhete comprado. As informações são do O Globo.

Vai viajar para a Europa? Novas regras para bagagem de mão já estão valendo; entenda

