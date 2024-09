Inter Valencia supera seca de gols e marca entre Inter e Bragantino

Por Redação O Sul | 26 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Valencia marcou gol e o Inter mantém sequência de invencibilidade Foto: Ricardo Duarte/Internacional Valencia marca, Inter empata e mantem sequência de invencibilidade. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enner Valencia, artilheiro do Inter em 2024, vivia fase de 13 jogos sem balançar as redes. Seu último havia sido no empate contra o Juventude, em julho, quando o Colorado foi eliminado da Copa do Brasil. O período sem gols do atacante o levou para o banco de reservas de Roger Machado.

O atacante entrou aos 30 minutos do segundo tempo no lugar de Borré, autor do primeiro gol, e já no seu primeiro toque na bola, garantiu o empate em Bragança Paulista contra o Bragantino nesta quarta-feira (25), pelo Brasileirão.

A boa fase da equipe de Roger Machado conta com sete jogos de invencibilidade e a oitava colocação no Campeonato Brasileiro.

Artilheiros do Inter em 2024

Enner Valencia – 9 gols; Borré – 8 gols; Alan Patrick – 8 gols; Wesley – 7 gols; Alario – 5 gols.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/valencia-supera-seca-de-gols-e-marca-entre-inter-e-bragantino/

Valencia supera seca de gols e marca entre Inter e Bragantino

2024-09-26