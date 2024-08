Economia Valmet conclui aquisição da Demuth, fornecedora de tecnologia e serviços de pátio de madeira na América do Sul

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2024

A Demuth possui duas unidades de produção no Rio Grande do Sul

A Valmet concluiu a aquisição da Demuth, conforme o acordo anunciado em 22 de dezembro de 2023. A empresa brasileira, especializada em soluções de pátio de madeira para a indústria de celulose, agora faz parte do portfólio da Valmet. O valor da transação não foi divulgado. As operações adquiridas serão incorporadas aos relatórios financeiros da Valmet a partir do terceiro trimestre de 2024.

A Demuth possui duas unidades de produção no Sul do Brasil, localizadas no Rio Grande do Sul. A empresa, que emprega cerca de 400 pessoas, registra vendas líquidas anuais entre 20 e 30 milhões de euros.

“A aquisição foi concluída conforme o planejado, após a aprovação das autoridades competentes. Estamos muito felizes em dar as boas-vindas aos novos colegas da Demuth à equipe Valmet América do Sul. Com uma presença local mais forte no Brasil e capacidades ampliadas para fornecer equipamentos de pátio de madeira, peças de reposição e serviços de campo, estamos ainda mais posicionados para atender nossos clientes e impulsionar seu desempenho”, afirmou o presidente da Valmet América do Sul, Celso Tacla.

“A América do Sul representa um mercado estratégico em expansão para o setor de celulose da Valmet. Diversas novas fábricas de celulose greenfield estão sendo planejadas para o Brasil, e várias das unidades existentes serão modernizadas nos próximos anos, tanto no Brasil quanto em outros países da região. Com a ampliação de nossa oferta de pátio de madeira e capacidade de fabricação de equipamentos, estamos bem posicionados para fortalecer nossa presença nesses projetos. Toda a nossa organização aguarda uma colaboração estreita com nossos novos colegas”, disse o presidente da linha de negócios de celulose e energia da Valmet, Sami Riekkola.

