Esporte Valor de mercado da Seleção Brasileira de futebol é estimado em quase 6 bilhões de reais

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Apesar de ser o atleta mais badalado da Seleção, Neymar não é o mais caro entre os convocados. Foto: Lucas Figueiredo/CBF Apesar de ser o atleta mais badalado da Seleção, Neymar não é o mais caro entre os convocados. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Os 26 jogadores convocados nesta segunda-feira (7) pelo técnico Tite para a Copa do Mundo no Catar valem juntos cerca de R$ 5,89 bilhões, segundo levantamentocom base em dados do site Transfermarkt, especializado em valores de mercado no futebol.

A plataforma estima os valores dos atletas com base na demanda do mercado e leva em conta fatores como taxa de transferência, idade, desempenho, expectativas futuras, salário e duração de contrato dos jogadores.

A soma dos valores de mercado dos 26 atletas convocados é de cerca de 1,14 bilhão de euros, segundo informações da plataforma – ou cerca de R$ 5,89 bilhões, considerando a cotação da moeda europeia a R$ 5,17.

Apesar de ser o atleta mais badalado da Seleção, Neymar não é o mais caro entre os convocados. O status de jogador brasileiro mais valorizado pelo mercado vai para o atacante Vinícius Júnior, do Real Madrid, estimado em 120 milhões de euros – ou R$ 620,4 milhões.

O segundo jogador mais caro entre os convocados é o atacante Rodrygo, de 21 anos, também do Real Madrid, com valor de mercado estimado em 80 milhões de euros – o equivalente a R$ 413,6 milhões.

Neymar vem na sequência, estimado em 75 milhões de euros (R$ 387,75 milhões), ao lado dos atacantes Antony, do Manchester United, e Gabriel Jesus, do Arsenal.

A lista

Vinicius Júnior – Real Madrid (120 milhões de euros).

Rodrygo – Real Madrid (80 milhões de euros).

Neymar – PSG (75 milhões de euros).

Antony – Manchester United (75 milhões de euros).

Gabriel Jesus – Arsenal (75 milhões de euros).

Marquinhos – PSG (70 milhões de euros).

Éder Militão – Real Madrid (60 milhões de euros).

Bruno Guimarães – Newcastle (60 milhões de euros).

Gabriel Martinelli – Arsenal (60 milhões de euros).

Fabinho – Liverpool (55 milhões de euros).

Casemiro – Manchester United (50 milhões de euros).

Raphinha – Barcelona (50 milhões de euros).

Richarlison – Tottenham (50 milhões de euros).

Alisson – Liverpool (50 milhões de euros).

Ederson – Manchester City (45 milhões de euros).

Lucas Paquetá – West Ham (45 milhões de euros).

Bremer – Juventus (40 milhões de euros).

Fred – Manchester United (20 milhões de euros).

Alex Telles – Sevilla (14 milhões de euros).

Danilo – Juventus (13 milhões de euros).

Pedro – Flamengo (12 milhões de euros).

Alex Sandro – Juventus (6 milhões de euros).

Everton Ribeiro – Flamengo (4,5 milhões de euros).

Weverton – Palmeiras (4 milhões de euros).

Thiago Silva – Chelsea (2,5 milhões de euros).

Daniel Alves – Pumas (1 milhão de euros).

