Mundo “Vamos atacar a Cidade de Gaza muito em breve”, declara o porta-voz do Exército israelense

Por Redação O Sul | 15 de outubro de 2023

Forças militares do país judeu permanecem de prontidão. (Foto: EBC)

Enquanto a crise humanitária se agrava na Faixa de Gaza, com milhões de palestinos fugindo rumo ao sul do território após ordem de evacuação emitida por Israel, o Exército judeu se prepara para uma invasão terrestre de Gaza. “Vamos atacar a cidade de Gaza muito em breve”, declarou o porta-voz da corporação em coletiva de imprensa neste domingo (14).

O número de vítimas palestinas não para de crescer. Com hospitais lotados e o corte nos suprimentos de água, energia elétrica e combustível pelas autoridades israelenses, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, ressaltou os temores da comunidade internacional em relação a uma possível “catástrofe humanitária” na região.

Várias dezenas de soldados das Forças de Defesa de Israel permanecem de prontidão. Eles aguardam ordens para invadir o território palestino e eliminar os principais líderes políticos e militares do Hamas.

A invasão será a maior operação terrestre de Israel desde a invasão do Líbano em 2006. E corre o risco de colocar o país judeu em um longo e sangrento combate urbano, com confrontos de guerrilha em meio a uma região densamente povoada por mais de 2 milhões de palestinos.

De acordo com o jornal norte-americano “The New York Times”, autoridades de Tel Aviv estão cientes do risco de que reféns levados pelo Hamas sejam executados durante a operação. Ainda segundo a publicação, ainda não se sabe o que Israel pretende fazer com a Cidade de Gaza, que é também reduto do Hamas

Mais de uma semana

Já passa de uma semana a duração do conflito entre Israel e o Hamas, desde a ofensiva do grupo palestino contra o território comandado por Benjamin Netanyahu, no último sábado (7). Ao longo desse período, o Ministério da Saúde de Gaza contabiliza mais de 2,2 mil mortes, incluindo 724 crianças e 458 mulheres.

O governo de Tel Aviv também calcula em mais de 1,3 mil as mortes de judeus após ataque do Hamas. Brasileiros com dupla cidadania também estão entre as vítimas. O corpo da carioca Karle Stelzer foi encontrado na sexta-feira (12) após cinco dias sem notícias. Antes disso, já haviam sido encontrados os corpos da também carioca Bruna Valeanu e o gaúcho Ranani Glazer.

Por outro lado, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil já repatriou – por meio de cinco voos fretados pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva – cerca de 700 cidadãos que estavam no país do Oriente Médio. Há, ainda, um grupo na região de Gaza e que deve deixar o território palestino pela fronteira com o Egito nas próximas horas.

