Vanessa Giácomo mostra novas habilidades na quarentena em casa

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2020

Atriz compartilha sua rotina durante período de isolamento social Foto: Divulgação Atriz compartilha sua rotina durante período de isolamento social. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Vanessa Giácomo, 37 anos de idade, tem mostrado como é a quarentena em sua casa, localizada no Rio de Janeiro. Mãe de Maria, de 5 anos, do atual casamento com o empresário esportivo Giuseppe Dioguardi, e dos meninos Moisés, de 10, e Raul, de 12, da relação com o ator Daniel de Oliveira, a atriz tem cuidados com o físico – com direito a treinos de musculação e alongamentos – e com a organização do lar.

“Habilidades adquiriras na quarentena: jogar bola. Giuseppe, pode me contratar”, brincou, referindo-se à profissão do marido, responsável pelo empresariamento de jogadores de futebol. Em momentos de descontração, ela e o marido assistem a lives. Em maio, ao assistir à apresentação virtual de Roberto Carlos, o casal dançou coladinho na sala de casa.

“Estou plantando muitas sementes aqui em casa”, disse em um recente post cuidando das plantas. Além da jardinagem, Vanessa encara atividades domésticas cotidianas. “Acho que muita gente se identifica com a rotina: corda, faz café, faz dever com os filhos, faz almoço, come, lava louça, dorme, o tempo não passa. Faz ginástica, toma banho, faz jantar, abraça o marido, assiste série, come mais, faz brigadeiro…”, afirma.

Volta à TV

Longe das novelas desde “O Sétimo Guardião”, da TV Globo, no ano passado, Vanessa está no elenco de “Filhas de Eva”, nova série da TV Globo, ainda sem data de estreia definida. A atriz interpreta um dos papéis centrais e contracena com Renata Sorrah e Giovanna Antonelli.

