Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

As atividades são presenciais, com aulas teóricas e práticas, workshops e visitas técnicas, favorecendo um aprendizado experimental Foto: Divulgação As atividades são presenciais, com aulas teóricas e práticas, workshops e visitas técnicas, favorecendo um aprendizado experimental. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

A arquiteta paisagista Vanessa Akhila Zechin promoverá um curso de paisagismo no primeiro semestre, em Porto Alegre. A proposta do Healing Garden Design – Curso de Projetos de Paisagismo é ajudar os interessados a fazer o próprio jardim ou atuar na área do paisagismo. As aulas iniciam no dia 25 de março e seguem até o mês de julho.

Os encontros são quinzenais (aos sábados), das 9h às 18h, no Espaço Kashai (R. Dário Pederneiras, 566 – Bairro Petrópolis) em Porto Alegre.

O curso é ministrado e coordenado por Vanessa Akhila Zechin (arquiteta paisagista), além de aulas com o arquiteto Carlos Emanuel Haussen (graduado pela UFRGS e professor de desenho). O curso conta com a parceria da Ecotelhado Soluções Verdes (Rua Erechim, 310, bairro Nonoai) para o encontro relacionado a jardins sustentáveis. As inscrições não exigem experiência prévia e podem ser feitas pelo link: https://forms.gle/NASg8JcJxdfn1iJA6.

Espaço Kashai

Nesta edição presencial, Vanessa explica que o Espaço Kashai foi escolhido como local de aprendizado por ser uma sede que conta com espaços externos, onde serão realizadas diversas práticas de plantio e observações da paisagem, resultando em novas conexões e visões de mundo. E também por se tratar de um espaço terapêutico e curativo. Além da Kashai, aulas práticas com foco em jardins sustentável vão ocorrer na Ecotelhado Design Biofílico, empresa especialista no assunto.

Sobre o Healing Garden Design

O curso tem 8 módulos de 8 horas cada, totalizando uma carga horária de 64 horas, com certificado no final. Os participantes aprendem a planejar e executar jardins, além de usufruírem de bons momentos na natureza.

Os alunos farão outras visitas técnicas em áreas verdes e floriculturas da cidade a fim de estimular o aprendizado de forma vivencial. “O design ideal para nós, parte de um novo estilo de vida que incorpore um homem mais consciente e integrado com a natureza e com a arte. Por isso, aqui você aprende, experimentando o contato com as plantas e com a sua própria criatividade” – esclarece Vanessa sobre a proposta do curso.

Vanessa Akhila Zechin

Graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em Arquitetura e Urbanismo, com mestrado pelo Politectecnico di Torino, na Itália. Teve projeto selecionado no Festival des Jardins de Chaumont Sur Loire, na França, realizado anualmente no parque do Castelo de Chaumont-sur-Loire, na cidade homônima. Obteve experiência de 5 anos na Itália junto à Ankhé Landscape Design. Desde 2015 atua no nicho residencial e condominial, transformando áreas residuais em espaços revitalizantes aos moradores. Criou também o Bosque Urbano Cursos, em 2016, projeto de ensino do qual é diretora e professora.

Serviço:

O quê: Healing Garden Design – Curso de Projetos de Paisagismo

Para quem: arquitetos, design de interiores, agrônomos, biólogos, jardineiros, iniciantes em paisagismo e demais interessados.

Quando: De março a julho de 2023, com encontros quinzenais (aos sábados), das 9h às 18h. Início no dia 25 de março.

Onde: Espaço Kashai (R. Dário Pederneiras, 566 – Bairro Petrópolis) em Porto Alegre.

Inscrições e programação: https://forms.gle/NASg8JcJxdfn1iJA6

Contato: 51 998647595 – bosqueurbanocursos@gmail.com

Mais informações: @bosqueurbanocursos e neste link.

