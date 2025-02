Porto Alegre Vans escolares de Porto Alegre já podem utilizar o corredor de ônibus da avenida Sertório

Por Redação O Sul | 16 de fevereiro de 2025

Medida tem vigência inicial de três meses, em caráter experimental. (Foto: Arquivo EPTC)

Em caráter experimental por três meses a partir desta segunda-feira (17), a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) autorizou o trânsito de veículos escolares pelo corredor de ônibus da avenida Sertório, na Zona Norte de Porto Alegre. A medida vale para serviços credenciados pela prefeitura e seu início coincide com o início das aulas na rede municipal.

O “sinal-verde” é limitado a dias úteis, em dois momentos: das 6h às 9h e das 17h às 20h. Outra condição é de que a van, micro-ônibus ou similar esteja devidamente identificado (lataria bege com faixa amarela, letreiro característico, placa vermelha, número de prefixo na lateral e nome da escola atendida). Além disso, deve estar conduzindo estudantes e não pode embarcar ou desembarcar passageiros no corredor específico.

“Vamos analisar a segurança e os impactos dessa circulação no transporte coletivo para, futuramente, definir a viabilidade da operação, com o objetivo de melhorar os deslocamentos do transporte escolar municipal nos horários de maior movimento”, destaca Carlos Pires, diretor de Operação da EPTC.

A capital gaúcha tem hoje cadastradas 538 unidades de transporte escolar, que juntas prestam serviço a 845 instituições de ensino. Qualquer cidadão pode consultar a situação de cada veículo do segmento, dentre outras informações, acessando o site consultas.eptc.com.br.

Com o retorno às aulas, autoridades e especialistas reforçam os alertas sobre o risco da contratação de transporte clandestino para o deslocamento de estudantes. A EPTC realiza a cada ano duas vistorias nos veículos cadastrados, em meio a um sistema que prevê uma série de regras de segurança.

É fundamental que, sobretudo no caso de alunos menores de idade, os responsáveis se informem e busquem as alternativas regulares, que estejam em dia com todas as normas estabelecidas. Além de analisar se o serviço apresenta padrão regulamentar, há que se verificar se o motorista tem autorização para dirigir esse tipo de veículo.

(Marcello Campos)

