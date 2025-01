Mundo Veículo atropela multidão e mata pelo menos dez pessoas nos Estados Unidos; motorista foi morto pela polícia

Por Redação O Sul | 1 de janeiro de 2025

O motorista jogou o veículo em direção às pessoas em Nova Orleans Foto: Reprodução de vídeo O motorista jogou o veículo em direção às pessoas em Nova Orleans. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

Pelo menos dez pessoas morreram e 30 ficaram feridas depois que uma picape atingiu uma multidão em Nova Orleans, nos Estados Unidos, nesta quarta-feira (1°).

Segundo autoridades locais, o motorista furou um bloqueio e jogou o veículo em direção às pessoas na Bourbon Street. Após os atropelamentos, ele desceu da picape e efetuou disparos de arma de fogo. Houve troca de tiros com a polícia. O criminoso foi morto.

Dois policiais ficaram feridos. A prefeita da cidade, LaToya Cantrell, chamou o ataque de “terrorista”. O caso está sendo investigado.

“O 8º Distrito está atualmente trabalhando em um caso com vítimas em massa envolvendo um veículo que atingiu uma grande multidão no Canal e na Bourbon Street. Há 30 pacientes feridos que foram transportados pelo NOEMS (New Orleans Emergency Medical Services) e 10 mortes. Parceiros de segurança pública estão respondendo no local. As atualizações seguirão à medida que forem recebidas”, informou o NOLA Ready, órgão da prefeitura da responsável por emergências.

O governador da Louisiana, Jeff Landry, afirmou que “um ato horrível de violência ocorreu na Bourbon Street”. O atropelamento foi registrado por volta das 3h15min (no horário local), 0h15min (no horário de Brasília).

“Tudo o que vi foi um caminhão batendo em todo mundo do lado esquerdo da calçada do Bourbon”, disse Kevin Garcia, de 22 anos, que estava na região no momento do atropelamento. “Um corpo veio voando em minha direção”, relatou ele, acrescentando que também ouviu tiros sendo disparados.

