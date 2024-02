Saúde Veja 3 maneiras de melhorar a saúde do seu fígado sem parar de beber

Por Redação O Sul | 10 de fevereiro de 2024

Evitar os carboidratos de alimentos ultraprocessados é importante.

O fígado é o maior órgão sólido do corpo humano e tem mais de 500 funções vitais. Geralmente, os cuidados com ele incluem parar de beber, o que é realmente o melhor a se fazer, mas com o Carnaval essa decisão pode parecer um pouco mais difícil.

Para quem deseja cair na folia, mas ainda assim pretende deixar o fígado saudável, existem outras recomendações que são simples de serem seguidas. Em entrevista à Vogue, a terapeuta nutricional Lucy Miller listou alguns hábitos para garantir a saúde desse órgão. Confira abaixo as dicas.

– 1) Aumente o consumo de verduras, legumes e fibras: De acordo com a especialista, a nutrição é a forma mais importante de proteger o fígado das toxinas. Vitaminas e minerais mantêm as toxinas do lado de fora e, ao mesmo tempo, ajudam o fígado a eliminá-las.

Os vegetais como brócolis, couve, couve-flor e couve-de-Bruxelas, estão cheios de antioxidantes e fitonutrientes que ajudam a reduzir a inflamação e a apoiar esse órgão.

Alimentos como arroz integral, aveia, trigo, milho e granola são ricos em fibras. Portanto, ajudam os resíduos a passarem rapidamente pelo cólon, para que as toxinas não sejam reabsorvidas.

O fígado desenvolve uma série de funções em nosso organismo, como auxiliar a digestão das gorduras e armazenar algumas vitaminas e minerais.

– 2) Prefira produtos orgânicos: Ainda para ajudar a reduzir a quantidade de toxinas no corpo, experimente comer mais alimentos orgânicos. Eles influenciam na quantidade de produtos químicos, pesticidas, antibióticos e hormônios sintéticos, aos quais os indivíduos são expostos diariamente.

“No entanto [optar por esses alimentos], pode ser caro, por isso eu me concentraria em frango e laticínios orgânicos como prioridade, certificando-me de sempre lavar frutas e vegetais”, sugere Miller.

– 3) Evite o açúcar e os adoçantes artificiais: Os alimentos ultraprocessados, ricos, geralmente, em açúcar, sal, e óleos podem ser cortados da sua dieta. Além de estarem associados ao desenvolvimento de cânceres, eles podem ser prejudiciais ao fígado.

Outros itens como glúten, laticínios, ovos e soja, podem ser evitados por um tempo, se deseja realizar apenas uma desintoxicação, afinal eles podem ser pró-inflamatórios para o corpo.

Ao adotar novos hábitos, você garante um fígado mais saudável. Caso contrário, os problemas podem ser inúmeros. “Se o sobrecarregarmos com toxinas diárias, podemos sentir sintomas como confusão mental, dores nas articulações, problemas de pele, alterações de humor, alterações na função intestinal, dores de cabeça, fadiga, problemas digestivos, problemas sono e baixa imunidade”, conclui Miller. As informações são do site Metrópoles.

