Por Redação O Sul | 18 de novembro de 2022

Ao trocar de smartphone, sempre surge aquela dúvida entre escolher um dispositivo Android ou iOS. Afinal, apesar de serem os dois sistemas operacionais mais usados no mundo, contam com diferenças significativas.

Inclusive, apesar de haver certa valorização dos aparelhos da Apple, existem alguns motivos para não trocar Android por iPhone. Quer saber quais são eles?

Confira a seguir 4 boas razões para você não trocar Android por iPhone:

1) Aplicativos do Google não funcionam bem em iOS – Se você tem um dispositivo Android, é bem provável que utilize diversas ferramentas do Google, como Docs, Drive e Planilhas. Isso porque esse sistema possui total integração com os aplicativos Google, o que traz bastante praticidade para seus usuários.

No entanto, a migração para iOS pode ser um pouco complicada, visto que a adaptação desses aplicativos para o iPhone não são boas. Felizmente, a expectativa é de que nos próximos anos eles possam se tornar nativos do iOS.

2) Gerenciar as notificações é frustrante – A cada atualização de software a Apple traz melhorias para o iOS, mas elas ainda são bem limitadas quando falamos de notificações do dispositivo. Isso porque esse sistema agrupa os alertas de aplicativos, muitas vezes com diversos banners para o mesmo aplicativo.

Por conta disso, não é nada intuitivo gerenciar essas notificações, enquanto no Android o usuário pode escolher os alertas de cada aplicativo individualmente.

3) A personalização é limitada – Por ser um sistema de código aberto, o Android conta com diversas opções de incrementos e personalizações, até mesmo com visuais semelhantes ao próprio iOS. Além disso, o sistema operacional do Google permite a adição de widgets, mudança nos ícones e até mesmo colocá-los onde preferir. Já no iPhone isso não é possível, o que pode ser frustrante para quem gosta de estar sempre mudando o layout.

4) Fazer compras pode ser mais difícil – Apesar do iOS contar com Apple Pay, nem todos os aplicativos ou lojas permitem que você possa utilizar esse método de pagamento. Isso pode deixar a experiência dos aparelhos da Apple incompleta e menos prática.

