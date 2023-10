Economia Veja as 10 ações mais indicadas para comprar em outubro

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Movimento leve do Ibovespa em setembro trouxe cautela e ações mais indicadas continuam conservadoras. (Foto: Agência Brasil)

A quase estabilidade do Ibovespa em setembro ilustra a cautela que os investidores vêm tendo nos últimos tempos. Com as perspectivas de que os juros sigam em patamares mais elevados por mais tempo nos Estados Unidos, muitos investidores deixaram mercados (e países) mais arriscados rumo à segurança dos títulos públicos norte-americanos.

Assim como aconteceu na passagem de agosto para setembro, metade das ações da lista de favoritos mudou. Mas o caráter das escolhas segue conservador, com forte presença de exportadoras de commodities, do setor financeiro e de prestadoras de serviços (também chamadas de “utilities”).

A liderança segue sendo da Vale, desta vez com sete indicações. Além dela, outra representante do segmento de commodities que continua na lista é a petrolífera Prio, indicada quatro vezes. Entre as novidades do setor estão a fabricante de papel e celulose Klabin, também com quatro indicações, e a produtora de açúcar e etanol São Martinho e a distribuidora de combustíveis Vibra, apontadas três vezes cada uma.

Veja a seguir as 10 ações mais indicadas para comprar:

Vale ON

Os analistas da Ágora afirmam que embora as incertezas permaneçam, os preços do minério de ferro estão novamente se aproximando dos US$ 120 por tonelada, o que sinaliza que a dinâmica do mercado está saudável. Com isso, o time afirma estar “confiante de que a Vale pode cumprir suas metas de produção”, o que pode se refletir positivamente em suas ações.

Itaú Unibanco PN

A Órama destaca que o Itaú é “o maior banco privado do Brasil e o maior conglomerado financeiro do hemisfério sul”. “Atualmente, a companhia conta com mais de R$ 2,5 trilhões em ativos totais, e possui um valor de mercado de R$ 247 bilhões”, afirmam os analistas. Segundo o time, a forte presença do banco em diferentes lugares e nas mais variadas frentes de serviço (desde contas e crédito até investimentos, consórcios, seguro, capitalização, imobiliário e previdência), coloca suas ações bem posicionadas no mercado.

Taesa UNIT

A companhia de energia Taesa aprovou recentemente o pagamento de R$ 313,4 milhões em dividendos e juros sobre capital próprio, o que pode atrair investidores. No começo do ano, a companhia já havia anunciado uma política de dividendos atrativa, com distribuição de 85% do lucro de 2022. A empresa está posicionada em um setor considerado mais defensivo por ter uma demanda recorrente.

Prio ON

Segundo Cauê Pinheiro, analista do Safra, a casa continua “com exposição às empresas juniores de petróleo”, devido ao fato de elas estarem “relativamente mais atrativas após a performance acumulada no ano de Petrobras”. “A PetroRio seria o principal nome dentre elas, a empresa conta com um bom histórico de execução e de alocação de capital, é a mais líquida e está negociando a um valuation bastante atrativo”, afirma o especialista.

Klabin UNT

Para a Ágora, a Klabin apresentou números em linha com o esperado no segundo trimestre e merece estar entre as recomendações. Apesar de os analistas se dizerem cautelosos com o ciclo de celulose e papel para 2023 e 2024, eles afirmam que a empresa “oferece resiliência de resultados e menor exposição direta aos preços da commodity em relação aos seus pares”, especialmente à Suzano.

WEG ON

Bruna Sene, analista da Nova Futura, destaca que a WEG é “uma das maiores empresas do Brasil no setor de bens industriais, com destaque por seu trabalho no segmento de fabricação de máquinas e equipamentos elétricos”. Segundo a analista, a empresa tem se beneficiado de anúncios de parcerias e investimentos recentes, como foi o caso do acordo assinado com a Petrobras para desenvolver um agrogerador com capacidade de 7 megawatts.

Vibra ON

Para Regis Chinchila, analista da Terra, a administração da Vibra está focada em três pilares: aumentar o espaço para aprimoramento operacional, reduzir custos e recuperar sua participação de mercado.

“Acreditamos na melhora do endividamento da empresa, a partir de recebíveis decorrentes de vendas de ativos e utilização de créditos fiscais”, afirma o especialista. Com isso, ele espera que o desempenho da companhia melhore e ela passe a entregar “margens mais consistentes e fluxo de caixa livre (FCF) em linha com as expectativas do mercado”.

BB Seguridade ON

Segundo Cauê Pinheiro, do Safra, a boa performance vista no segundo trimestre deste ano, seus sólidos resultados financeiros e uma boa alavancagem operacional indicam que o segundo semestre de 2023 será “bastante promissor” para a companhia. “Também, vemos a ação negociando a um múltiplo atrativo e oferecendo um bom retorno de dividendos”, completa o analista.

Telefônica Brasil ON

Segundo Ricardo Peretti, estrategista pessoa física do Santander, o momento operacional da companhia é positivo e deve continuar melhorando ao longo de 2023. Dentre os principais motivadores estão o bom crescimento da fibra ótica e o forte desempenho da companhia na prestação de serviços para empresas. De acordo com o especialista, a empresa reportou resultados robustos no segundo trimestre deste ano, com lucro líquido superando as expectativas.

São Martinho ON

Bruna Sene, da Nova Futura, destaca que a empresa que pode se beneficiar de um ambiente de alta para os preços do açúcar e também da maior competitividade do preço do etanol. Em sua análise, a especialista ainda destaca que o grupo “está entre os maiores grupos sucroenergéticos do Brasil” e que suas ações estão, graficamente, em tendência de alta.

Veja as 10 ações mais indicadas para comprar em outubro

