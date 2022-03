Economia Veja as dez ações mais recomendadas para comprar em março

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Com conflito entre Rússia e Ucrânia, commodities seguem sendo o destaque. (Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)

Em um mês marcado pelo acirramento das tensões entre Rússia e Ucrânia, os setores de commodities e financeiro são os destaques da Carteira Valor. No cenário de conflitos internacionais, as fabricantes e produtoras de matérias-primas aparecem como uma oportunidade para captar ganhos. Já os bancos surgem como uma forma de proteção para a carteira.

A liderança do mês continuou sendo da Vale, com 12 indicações. Além dela, as representantes do setor de commodities que seguem na lista são a petrolífera PetroRio e a fabricante de combustíveis Vibra (ex-BR Distribuidora). As novidades ficam por conta de Suzano e da Petrobras, que volta à seleção. No mês passado, as ações da estatal deixaram a Carteira Valor pela primeira vez desde março de 2021.

Do setor financeiro, seguem na lista as ações de Bradesco, Itaú e Banco do Brasil. A novidade fica por conta do BTG Pactual. Outra novidade são as ações da empresa de energia Taesa.

Segundo especialistas, o conflito internacional pode suspender as exportações feitas por Rússia e Ucrânia e impactar o preço das commodities, como já vem acontecendo com o petróleo, que superou a marca de US$ 110 o barril.

Essa alta no preço dos produtos, seja por aumento da demanda ou escassez da oferta, corrobora para um aumento da receita das companhias que os produzem e pode ser sentida no preço das ações. Além disso, muitas empresas brasileiras podem passar a se apresentar como uma alternativa a empresas de países envolvidos nos conflitos (especialmente se houver sanções de outras nações) e, assim, passar a produzir e exportar mais, o que também é benéfico para os papéis.

O setor financeiro, por outro lado, aparece como uma boa forma de proteção para a carteira, especialmente porque os bancos têm apresentado bons resultados trimestrais. Assim como eles, a Taesa também se mostra como uma boa protetora para a carteira, já que o setor chamado de serviços como energia e telefonia, chamado do utilities, tendem a ser pouco impactados por crises externas, já que as pessoas continuam consumindo normalmente.

Entenda a Carteira Valor – A Carteira Valor reúne as 10 ações mais indicadas pelas corretoras participantes. Ao todo, são 20 casas que escolhem, mensalmente, cinco papéis que elas acreditam que vão se valorizar no mês.

O ano de 2022 trouxe duas novidades entre as participantes: a Toro Investimentos e a Warren. Por outro lado, a Necton deixou a lista.

Atualmente, compõem a Carteira Valor: Ativa, Ágora, BB Investimentos, Banco Inter, CM Capital, Elite, Genial, Guide, Mirae, Modalmais, MyCap, Nova Futura, Órama, Planner, Safra, Santander, Terra, Toro, Warren e XP Investimentos.

Carteira Valor x Ibovespa – No ano, a Carteira Valor registrou alta de 8,06%. O Ibovespa, por sua vez, subiu 7,94%. Em 12 meses, a seleção teve alta de 7,56% e o Ibovespa subiu 2,82%. No ano passado, a Carteira Valor perdeu 7,79%. O Ibovespa, por sua vez, perdeu mais: 11,93%.

