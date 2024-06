A operação da Polícia Federal (PF) que teve como alvo ex-executivos da Americanas e resultou na solicitação de prisão do ex-CEO Miguel Gutierrez e da ex-diretora Anna Christina Saicali, baseou-se em evidências substanciais. Dentre elas estão e-mails, mensagens de WhatsApp, planilhas e outros registros obtidos durante as investigações, com contribuições importantes de diretores da empresa por meio de colaboração premiada.

Os dados mencionados no documento da Operação Disclosure, conduzida em colaboração com o Ministério Público Federal (MPF), resultam da análise de 59 dispositivos de armazenamento externo, notebooks, pendrives e celulares corporativos. As informações foram obtidas pelos investigadores através de quebras de sigilo telemático e de dados.

Em nota, a empresa disse que “reitera sua confiança nas autoridades que investigam o caso e reforça que foi vítima de uma fraude de resultados pela sua antiga diretoria, que manipulou dolosamente os controles internos existentes”.