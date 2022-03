Brasil Veja as novas regras para o crédito consignado do INSS. Limite para aposentados e pensionistas subiu de 35% para 40%. Pagamento é de até 84 parcelas

Por Redação O Sul | 29 de março de 2022

Agora a taxa limite cobrada no empréstimo aumenta de 1,8% para 2,4%, ao mês. (Foto: Agência Brasil)

Em decorrência das condições vantajosas, os empréstimos consignados são muito procurados por aposentados e pensionistas do INSS (Instituo Nacional do Seguro Social), que por sua vez, podem colocar parte da renda do seu benefício como garantia de pagamento dos débitos. Justamente, por conta deste fator, que os juros cobrados no serviço são mais baixos.

Em 2020, devido aos impactos da pandemia da covid, foi aplicada uma medida que aumentava o limite do empréstimo consignado para 40%, de modo a facilitar a contratação do serviço de crédito por parte dos assistidos do órgão.

Contudo, esta ampliação esteve válida até 31 de dezembro de 2021. Assim sendo, este ano, os assistidos do órgão poderão utilizar apenas 35% do benefício na contratação do empréstimo, dado que limite do consignado voltou ao antigo percentual.

Além da alteração no limite, o teto de juros cobrado na categoria de empréstimo irá aumentar. Confira todas as mudanças previstas para o consignado do INSS.

Em resumo, as mudanças são referentes ao percentual do benefício que pode ser comprometido no empréstimo consignado, ao aumento dos juros cobrados na contratação do serviço e ao prazo para quitar o débito.

Limite do empréstimo consignado

De abril de 2020 até dezembro de 2021: era possível comprometer 35% do benefício para o empréstimo consignado e mais 5% para contratação de cartão de crédito, totalizando 40%;

Regra aplicada em 2022: agora, é possível comprometer 30% do benefício para o empréstimo consignado e mais 5% para contratação de cartão de crédito, totalizando 35%.

Juros do consignado

Taxa limite cobrada no empréstimo: aumenta de 1,8% para 2,4%, ao mês;

Taxa limite cobrada no Cartão de crédito: aumenta de 2,7% para 3,06, ao mês;

Prazo para quitar o empréstimo

Como estava antes: o contratante tinha até 84 meses (7 anos) para quitar dívida gerada pelo empréstimo;

Como está em 2022: o prazo para quitar o débito volta a ser de 72 meses (6 anos).

Por fim, cabe salientar que este ano não está mais em vigor regra que permitia reduzir para 30 dias o tempo de carência para o pedido de um novo empréstimo consignado após a contração de um anterior. Em 2022, este referido prazo volta ser de 90 dias.

Espera

O segurado do INSS chega a levar mais de 5 meses para obter um benefício.

Em janeiro, o tempo médio de concessão de benefícios do INSS foi de 94 dias – o maior desde abril de 2021, quando era de 102 dias. No Tocantins, no entanto, esse prazo chegou a 155 dias. Em Sergipe e no Pará, a 143.

Os dados são do boletim estatístico da Previdência Social, elaborado pela Secretaria de Políticas de Previdência Social/Coordenação-Geral de Estatística, Demografia e Atuária.

