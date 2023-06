Tecnologia Veja como bloquear anúncios indesejados no Google e no YouTube

Por Redação O Sul | 23 de junho de 2023

Minha Central de Anúncios, ferramenta do Google para controlar a publicidade baseada no perfil dos usuários. (Foto: Reprodução)

O Google mostra anúncios no topo da busca, em sites e aplicativos de terceiros e no YouTube. Eles são definidos com base no seu histórico de navegação e no que a empresa entende que são os seus interesses.

Mas, às vezes, o perfil criado sobre usuário não é preciso. As propagandas podem envolver produtos ou serviços indesejados, bem como promover de forma repetitiva algo que você já adquiriu.

Um jeito de resolver isso bloquear anúncios de certas empresas ou segmentos. Esse controle pode ser feito pela Minha Central de Anúncios, ferramenta disponível neste link para qualquer tem conta do Google.

A Minha Central de Anúncios pode ser usada se a opção de anúncios personalizados estiver ativada. Se ela estiver desativada, o Google não usa seu histórico de navegação nem seus dados para mostrar propaganda. Isso pode ser configurado na própria central.

Veja como controlar o que aparece para você:

Meus anúncios: revise os temas, as marcas e os últimos anúncios que apareceram para você – é possível indicar o que você quer ver menos;

Personalizar anúncios: veja os anúncios mais recentes ou mais mostrados para você;

Gerenciar privacidade: controle quais informações serão usados para te mostrar anúncios – seus dados (gênero e idade, por exemplo), seu perfil baseado na navegação (renda, educação, área de atuação, por exemplo) e sua atividade (na web, no YouTube e localização).

Remoção

É possível assinar o YouTube Premium para remover anúncios exibidos antes ou ao redor dos vídeos. Na busca e nos sites e aplicativos de terceiros, não há uma forma oficial de bloquear anúncios.

Denúncias

O Google permite denunciar anúncios que possam violar suas políticas. Para isso, clique no “i” (ícone de “Informações”) que aparece junto à propaganda. Depois, selecione “Por que este anúncio?” e, então, em “Denunciar este anúncio”.

A empresa tem ainda o formulário disponível neste link, para receber denúncias sobre publicidade enganosa, violenta ou que promova conteúdo sexual ou produtos restritos.

