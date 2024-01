Notícias Veja como está a situação do fornecimento de água e telefonia no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

7.139 pontos seguem sem energia elétrica na Capital e Região Metropolitana. (Foto: Divulgação)

O governo estadual divulgou na tarde dessa segunda-feira uma atualização da situação do fornecimento de água, telefonia e energia elétrica no Rio Grande do Sul.

De acordo com informações da Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, até as 18h desta segunda, 7.139 pontos permaneciam sem energia elétrica em Porto Alegre e Região Metropolitana (0,37%% do total de clientes da CEEE Equatorial). A RGE Sul registrava 9 mil pontos sem energia elétrica (0,3% do total de clientes).

No início da manhã, eram 9.905 pontos da CEEE Equatorial sem energia elétrica em Porto Alegre e Região Metropolitana (0,52% do total de clientes). Em relação a RGE Sul, o número de pontos era de 13 mil (0,43% do total de clientes);

Em relação a telefonia móvel, cinco municípios estão sem serviços de telefonia e internet, parcial ou integralmente da Tim. O atendimento da Vivo e da Claro já foi normalizado. O abastecimento da Corsan também já foi normalizado.

No domingo, 26.520 pontos permaneciam sem energia elétrica em Porto Alegre e Região Metropolitana (1,38% do total de clientes). A RGE Sul registrava 23 mil pontos sem energia elétrica (0,77% do total de clientes).

A quarta-feira (17), dia seguinte ao forte temporal, registrou picos de desabastecimento, segundo as concessionárias:

Energia elétrica: entre 0h e 2h – 1,314 milhão de clientes;

Água: 13h – 781 mil residências;

Conexões telefônica e de internet: período da tarde – 128 municípios.

Boletins diários

Desde a última sexta-feira (19), o governo do Rio Grande do Sul divulga diariamente informações sobre a situação do fornecimento de água, energia elétrica e telefonia no Estado, após os temporais da noite de terça-feira (16). A tormenta resultou no maior número de unidades consumidoras sem energia em 10 anos: 1,3 milhão de domicílios ficaram sem luz no Estado.

A atualização ocorre três vezes ao dia (8h, 12h e 18h), no caso do abastecimento de energia elétrica e de água. As informações contemplam dados das concessionárias RGE Sul, CEEE Equatorial e Corsan. Também são divulgadas, duas vezes ao dia, informações sobre as conexões de telefonia e internet das operadoras Tim, Vivo e Claro.

Os dados são reunidos pela Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura, que atua na intermediação com as concessionárias para que o fornecimento seja retomado o mais rápido possível, priorizando os serviços essenciais, como os de saúde. A divulgação dos boletins será realizada até o restabelecimento total dos serviços.

2024-01-22