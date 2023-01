Geral Veja como funcionam os três tipos de tanques que devem se enfrentar na guerra da Ucrânia

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Ucrânia deve receber, já nos próximos meses, ao menos 14 tanques de guerra do modelo Leopard 2. (Foto: Reprodução)

Após semanas de pressão, a Ucrânia teve sinal verde da Alemanha e deve receber, já nos próximos meses, ao menos 14 tanques de guerra do modelo Leopard 2. Eles vão reforçar o armamento do país no confronto contra a Rússia, que completa um ano em fevereiro. Na mesma direção, os Estados Unidos também planejam enviar ao Leste Europeu alguns exemplares do M1 Abrams – os mais modernos do arsenal americana. Com isso, o Exército ucraniano terá melhores condições de competir com o poderoso T-90 russo a fim de recuperar territórios perdidos nesse período. Veja abaixo detalhes de cada um deles.

M1 Abrams

Considerado o principal tanque dos Estados Unidos, esse tipo de veículo altamente tecnológico é equipado com um canhão de 120 milímetros, projetado para destruir outros tanques. Com mais de 60 toneladas e construído para andar sobre esteiras, em vez de rodas, o Abrams suporta travessias em terrenos acidentados, intransitáveis para caminhões, por exemplo.

O casco desse tipo de veículo, que opera desde 1980, é revestido de blocos de blindagem sofisticados, destinados a oferecer um grau de proteção contra ataques diretos de tiros e mísseis inimigos. Nas versões modernas, há ainda camadas de armadura de urânio que garantem uma proteção maior para os soldados que estão na parte de dentro.

Leopard 2

Um dos principais tanques de guerra do mundo, o Leopard 2 é fabricado na Alemanha pela companhia de veículos militares Krauss-Maffe. Usado pelo Exército do país desde 1979, o exemplar também já foi operado por militares de mais de uma dúzia de nações europeias. Canadá e Indonésia completam a lista.

Alimentado por motor a diesel, o modelo de cerca de 60 toneladas possui equipamento de visão noturna e tem recursos de mira sofisticados, mesmo em terrenos acidentados. O modelo alemão, equipado por duas metralhadoras, consegue alcançar velocidade máxima de 70 km/h, comporta até quatro pessoas e alcança alvos móveis situados em até 5 km de distância.

T-90

O T-90 é o principal e mais moderno tanque de batalha atualmente em operação no Exército russo. O equipamento, operado pela primeira vez em 1993, tem sido usado pelos militares desde o início da invasão da Ucrânia. Ao todo, são 55 toneladas equipadas com receptores de alerta a laser, que podem disparar granadas de fumaça quando o veículo é iluminado por laser.

Esse tanque também pode lançar mísseis guiados, da mesma maneira que munições comuns. Esses mísseis têm um alcance de 4 km a 5 km e também podem atingir helicópteros voando baixo. As informações são do jornal O Globo.

