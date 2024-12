Rio Grande do Sul Veja como será o funcionamento dos serviços estaduais no feriado de Natal

Por Redação O Sul | 23 de dezembro de 2024

Jardim Botânico e Parque Zoológico de Sapucaia do Sul estarão fechados nos dias 24 e 25. (Foto: Reprodução Instagram/Zoológico de Sapucaia do Sul)

Nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25) haverá alterações nos serviços públicos estaduais em razão do feriado de Natal, conforme o Decreto 57.373, de 19 de dezembro de 2023. Confira as alterações nos serviços divulgadas pelo Governo do Estado..

Segurança Pública

Telefones de emergência:

Polícia Civil – plantão para emergências: 197

SSP – disque-denúncia: 181

Polícia Civil (WhatsApp/Telegram): (51) 98444-0606

Delegacia on-line: www.delegaciaonline.rs.gov.br

Denúncia digital: www.ssp.rs.gov.br/denuncia-digital

Brigada Militar (BM): 190

Corpo de Bombeiros: 193

Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM): 198

Denarc (plantão 24 horas para denúncias de tráfico de drogas): 0800 0518 518

Defesa Civil Estadual: 199

Saúde

Hemocentro. Fechado terça e quarta. Retorno do atendimento na quinta-feira (26), às 8h.

Samu – Plantão 24 horas pelo telefone 192 ou pelos números alternativos (51) 33200-100 ou (51) 33200-192 (plantão 24 horas). A solicitação de socorro ao Samu também pode ser realizada pelo aplicativo Chamar 192. Serviço sujeito a condições de trafegabilidade do município.

Centro de Informações Toxicológicas (CIT)

Plantão 24 horas no 0800 721 3000 ou nos WhatsApp (51) 984052368 ou (51) 984051994.

Trabalho

Não haverá expediente nas Agências FGTAS/Sine na terça e na quarta. O atendimento ao público será retomado na quinta-feira (26).

Em Porto Alegre, a medida também será adotada na sede administrativa da FGTAS e do Programa Gaúcho de Artesanato (Avenida Borges de Medeiros, 521) e no Vida Centro Humanístico.

Não haverá entregas nos dias 24 e 25 do Cartão Cidadão, pelo qual são pagos os benefícios do Devolve ICMS, Devolve ICMS Linha Branca, Todo Jovem na Escola, Volta por Cima e Professor do Amanhã. Por conta do feriado de Natal, o serviço de retirada estará suspenso no prédio que fica localizado na Av. Borges de Medeiros, 521 – Centro Histórico, Porto Alegre, e nas agências do Banrisul nas demais cidades do Estado.

Jardim Botânico e Parque Zoológico de Sapucaia do Sul estarão fechados nos dias 24 e 25.

Agricultura

Ceasa

Terça-feira (24)

Setor de carnes: 7h30 às 14h

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: fechado

Setor de flores: fechado

Setor de plásticos e embalagens: fechado

Quarta-feira (25)

Setor de carnes: fechado

Hortigranjeiros – Pavilhão dos Produtores e Boxes dos Atacadistas: fechado

Setor de flores: fechado

Setor de plásticos e embalagens: fechado

O funcionamento será retomado normalmente na quinta-feira (26).

Na terça-feira (24) e na quarta-feira (25), devido ao feriado do Natal, a Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi) trabalhará em regime de sobreaviso para notificações das áreas animal e vegetal.

Procon RS

– Dias 24 e 25 fechado. Atendimento eletrônico por meio do site, para registro de reclamações. O Procon RS somente atende a consumidores de municípios onde não há Procon local instalado.

Centro de Referência da Mulher Vânia Araújo Machado (CRM VAM RS)

– Dias 24 e 25 fechado. O atendimento continua sendo realizado pelo 180, Delegacias da Mulher e delegacias comuns. Em caso de emergência e urgência imediata, ligue para o 190.

IPE Saúde

Dias 24 e 25: fechado. Atendimento presencial e telefônico retorna na quinta-feira (26).

Detran RS

Na terça-feira (24), não haverá atendimento pelo chat, sede administrativa em Porto Alegre (Rua Washington Luis, 904) e unidades presenciais no Tudo Fácil. Demandas podem ser encaminhadas pelo Fale conosco e Ouvidoria, por formulário no site da entidade. O atendimento pelo WhatsApp e Disque DetranRS.

Na quarta-feira (25), em razão do feriado do Natal, não haverá atendimentos na sede administrativa e credenciados. Os Centros de Remoção e Depósito (CRD) terão atendimento normal.

Habitação

Não haverá atendimento aos mutuários da Cooperativa Habitação do Estado do Rio Grande do Sul (Cohab) e Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul (Ipergs) nos dias 24 e 25. O atendimento será retomado na quinta-feira (26), das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h30, no 14º andar do Centro Administrativo Fernando Ferrari (Av. Borges de Medeiros, 1501, Praia de Belas). As informações são do governo do Estado.

