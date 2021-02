Brasil Veja como usar o aplicativo do SUS para gerenciar vacinas contra o coronavírus

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

O Conecte SUS, aplicativo oficial do Ministério da Saúde para Android e iOS que gerencia todo o histórico da pessoa no Sistema Único de Saúde (SUS), pode ser usado para acessar a Carteira Nacional Digital de Vacinação e acompanhar a imunização da covid-19 no país.

Assim que você se vacinar contra a covid-19 e já tiver instalado e criado seu perfil no Conecte SUS, poderá verificar o tipo de vacina aplicada, o lote de fabricação e a data em que a dose foi tomada.

Com isso, a pessoa e os profissionais de saúde terão controle do dia exato da dose tomada e quando deverá ser aplicada a segunda dose. Além disso, é possível evitar tomar doses de laboratórios diferentes.

“O formato digital permite que os brasileiros consultem todas as vacinas aplicadas nas redes pública e privada —não só a da covid-19 — deixando para trás as antigas carteirinhas de vacinação de papel, que podem sofrer rasuras ou até serem perdidas com o tempo”, explicaram em comunicado.

Vale lembrar que não é obrigatório ter conta no Conecte SUS para ser vacinado contra a covid-19. Caso você não tenha o app, é só levar um documento de identificação com número do CPF na hora em que for convocado para tomar a dose, de acordo com os grupos prioritários. No local, você poderá realizar o cadastro na base de dados do Ministério da Saúde, caso seja necessário.

Como fazer o cadastro no Conecte SUS:

1. Abra o app e toque em “Pular” a introdução.

2. Toque em “Entrar”.

3. Caso não lembre se tem um cadastro, digite o CPF. Caso não tenha, toque em “Crie sua conta”.

4. Toque em “Número do CPF”. Você pode escolher outras opções também.

5. Siga os passos seguintes.

-Ao entrar na sua página, você logo verá a informação se é do grupo prioritário que está sendo vacinado contra a Covid-19 no momento ou não.

-Na página inicial, você também encontra informações sobre as vacinas em cada idade, seus agendamentos nos SUS, medicamentos recebidos pelo SUS, entre outras opções.

Para encontrar a sua carteira de vacinação:

1. Entre na aba “Histórico”.

2. Acesse a opção “Vacinas”.

Dose de ar

Uma idosa de 94 anos recebeu uma dose de ar em vez da vacina contra o coronavírus em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. A agulhada foi dada, mas imagens feitas pela família mostram a seringa vazia. A Prefeitura confirmou o caso.

O caso aconteceu na sexta-feira (12), no ponto montado em uma universidade da cidade, no primeiro dia em que a imunização começou a ser feita em idosos acima de 90 anos.

Nas imagens é possível ver a técnica de enfermagem tentando tirar a proteção da agulha da seringa. Foi quando o familiar da idosa, que está no banco do motorista e filmando a ação, disse que é melhor trocar. A técnica, então, se dirige à tenda montada e pega outra seringa. Ao retornar, a seringa sem a dose da vacina é aplicada na idosa.

Após o vídeo viralizar, a Prefeitura emitiu uma nota confirmando que a seringa estava vazia e entrou em contato com a família da idosa, que retornou ao ponto de vacinação no sábado (13) e recebeu a dose.

Segundo a Prefeitura, as equipes de saúde estão sendo orientadas a seguirem os protocolos durante a aplicação da vacina, que consiste em permitir que o vacinado ou familiar acompanhe todo o processo, desde o manuseio da ampola da vacina até o término da aplicação.

A técnica de enfermagem foi afastada e será ouvida nesta segunda-feira. Segundo a Prefeitura, a profissional é contratada. A Prefeitura informou que existe um segundo vídeo circulando nos grupos de mensagens, e que o caso não aconteceu na cidade.

