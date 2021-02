Brasil Apesar de proibição de eventos de carnaval, aglomerações são registradas em várias partes do país

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2021

Compartilhe esta notícia:











Balada em Pinheiros, em São Paulo, com clientes sem máscara. (Foto: Arquivo pessoal)

Mesmo com a proibição de eventos de carnaval por todo o país por causa da pandemia do coronavírus, aglomerações não deixaram de acontecer ao longo deste final de semana e na noite de sábado (13).

Multidões sem máscaras em praias, ruas, bares lotados e festas foram registradas em diversas cidades do Brasil. As forças de segurança e fiscalização encerraram os eventos. Houve até uma festa convocada por “influencers” nas redes sociais, que reuniu 3.000 pessoas em Campinas (SP).

Segundo o infectologista Álvaro Furtado Costa, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, ambientes assim são “totalmente propícios” para a transmissão do coronavírus. “De novo, a gente (pode ter que) dar passos para trás. E sem levar em consideração o cenário de variação genética, estar longe de uma cobertura vacinal, isso deixa a gente bastante preocupado”, afirmou em entrevista.

Rio de Janeiro

Na sexta-feira(12), primeira noite do feriado de carnaval na cidade do Rio de Janeiro, aglomerações, festas clandestinas e eventos foram interrompidos. Houve flagrantes de desrespeito às normas contra a Covid-19 até no mar. Um dos flagrantes foi no Parque União, na Maré, onde o cantor Belo se apresentou em uma escola pública. Imagens do Globocop mostraram a quadra lotada diante de um palco com luzes e amplificadores de som.

O sábado (13) também foi de aglomerações na cidade, como no bairro do Leblon, na Zona Sul. Na manhã do domingo (14), a Lapa ainda tinha movimentação da noite anterior, com pessoas consumindo bebida alcoólica de pé em frente a um bar, sem máscaras. Desfiles e blocos estão proibidos.

São Paulo

Na capital paulista, a Vigilância Sanitária estadual fechou 11 estabelecimentos e aplicou 22 multas após flagrantes de desrespeito às normas da quarentena na cidade de São Paulo ao longo das noites de sexta-feira (12) e do sábado (13). O ponto facultativo do carnaval foi cancelado tanto pela Prefeitura de São Paulo como pelo governo do estado. Atualmente, a cidade está na fase amarela e, com isso, bares podem funcionar até as 20h, com público limitado a 40% da capacidade total.

De acordo com o órgão da Secretaria Estadual da Saúde, as multas se deram por aglomeração, desrespeito ao uso obrigatório de máscaras em locais públicos, funcionamento além das 20 horas e promoção de festas. No total, a Vigilância fez 62 inspeções. Um dos locais autuados na noite do sábado (12) foi a balada Amata, em Pinheiros, Zona Oeste. De acordo com a Vigilância Sanitária, havia aglomeração, pessoas sem máscara e o local foi esvaziado. A assessoria de imprensa do estabelecimento nega que a festa tenha sido encerrada.

Rio Grande do Sul

Aglomerações em ruas e em uma lancha foram dispersadas durante a madrugada do domingo (14) de carnaval em Porto Alegre. Uma força-tarefa equipe terminou com as aglomerações registradas em bares e na Orla Moacyr Scliar, onde uma lancha, com som alto no rio, atraía pessoas para a beira da água. A Prefeitura de Porto Alegre montou uma operação de segurança para o carnaval. Apesar de não ser feriado, a Guarda Municipal está atuando na fiscalização para evitar aglomerações nas ruas. Blocos e escolas de samba não podem promover desfiles. Estão proibidas também as festas em clubes e associações.

Também na região Norte, uma festa clandestina foi interrompida na madrugada do domingo (14), em Passo Fundo. Ao menos 200 pessoas participavam do evento em uma cervejaria, que não tinha licença para promover eventos. O local foi interditado e, o alvará, cassado por descumprir os decretos municipais. Ainda em Passo Fundo, cerca de 180 pessoas estavam aglomeradas em uma praça e consumindo bebidas alcoólicas. O movimento foi dispersado pela equipe de fiscalização.

Ceará

Na noite deste sábado (13), a Polícia Militar encerrou uma festa com dezenas de pessoas em uma chácara em um município do interior do estado. Os agentes foram até o local, onde encontraram dezenas de pessoas aglomeradas e sem respeitar o distanciamento social. A PM também flagrou pessoas sem o uso de máscaras. Três pessoas foram conduzidas à delegacia, onde foram registrados casos de infração do decreto destinado a impedir a propagação de doença contagiosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil