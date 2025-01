Brasil Veja detalhes do voo com 88 brasileiros deportados dos EUA

Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2025

Este é o segundo voo com deportados vindos dos Estados Unidos em 2025. Foto: Casa Branca/Divulgação

O voo com deportados pelo governo dos Estados Unidos chegou ao Aeroporto de Manaus, na noite dessa sexta-feira (24). A aeronave decolou da cidade de Alexandria, no estado da Virgínia. Ao todo, 88 brasileiros estavam entre os passageiros. O avião tem capacidade para 180 tripulantes.

Este é o segundo voo com deportados vindos dos Estados Unidos em 2025. O primeiro chegou ao Brasil em 10 de janeiro, antes da posse de Donald Trump.

A aeronave dos Estados Unidos precisou fazer um pouso de emergência em Manaus devido a problemas técnicos. O voo tinha como origem Belo Horizonte (MG). A Polícia Federal (PF) recepcionou os brasileiros no local e mantém contato com os representantes do governo norte-americano. A FAB afirmou que vai disponibilizar profissionais de saúde para acompanhamento dos deportados.

Inicialmente, os deportados seriam recebidos pela Polícia Federal às 20h de sexta-feira no Aeroporto de Confins, na capital mineira, para receberem atendimento e darem entrada oficialmente ao País.

Porém, problemas técnicos na aeronave da companhia americana GlobalX ocasionaram o cancelamento do trecho final da viagem, entre Manaus e BH. Os deportados estavam presos nos EUA desde a gestão de Joe Biden, mas foram enviados de volta ao Brasil no primeiro voo deste tipo no governo de Donald Trump, que aperta o cerco à imigração ilegal.

Neste ano já houve outro voo que pousou no Brasil com pessoas deportadas dos Estados Unidos. Isso aconteceu no último dia 10, ainda na gestão de Biden. Havia 100 pessoas a bordo. Os voos de deportados dos EUA chegam ao Brasil com alguma regularidade deste o governo de Michel Temer (MDB).

Um vídeo mostra um grupo de deportados em solo chegando ao Brasil algemados e com pés acorrentados. Oficiais americanos queriam manter os brasileiros deportados algemados e acorrentados até a chegada de outro avião vindo dos Estados Unidos. No entanto, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, não autorizou a continuidade do uso das algemas, já que se tratam de cidadãos livres em território brasileiro, sendo uma questão de soberania nacional.

Por esse motivo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) autorizou o envio do avião da FAB para fazer essa viagem.

Na quarta-feira (22), o presidente Donald Trump também assinou uma ordem executiva para suspender a entrada física de imigrantes ilegais pela fronteira sul dos EUA com o México.

